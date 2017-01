- Det blir skirenn

114 er påmeldt Flårennet så langt, forteller rennleder Anders Holte i Flå IL.

Flårennet arrangeres lørdag i lysløypa på Fremo, og er for aldersgruppa 6 år-senior. De yngste skal gå ei løype på 0,7 kilometer, mens kvinner/menn fra 17 år og oppover får ei løype på 10 kilometer. For de øvrige aldersgruppene er løypene av variabel lengde.

Sikker på at det blir

- Det blir arrangert Flårenn, slår Holte fast.

Da Trønderbladet snakket med ham fredag ettermiddag, var det klarvær og ingen tegn til tåke på Fremo.

Kjører løypemaskin

- Det er ikke så veldig mye snø i løypene og greie forhold. Vi har vært redd for at det kan bli for hardt i løypene, og kjører løypemaskin fredag og lørdag, sier Holte.

Flå IL har tidligere slitt med snømangel når Flårennet skulle arrangeres.

