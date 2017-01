Går glipp av sesongens store høydepunkt

Skiskytter-EM går denne helga av stabelen i polske Duszniki Zdroj, uten 26-åringen fra Kvål til start. Dahlø Wærnes var tatt ut til sitt andre EM, men måtte torsdag i forrige uke melde forfall – bare to dager før avreise.

Andreas vant sprint i Italia Tok sin første seier i IBU Cup i Martell.

- Jeg fikk frist til torsdag av forbundet på å bli frisk og melde meg klar. Da hadde jeg vært dårlig en uke. Dermed måtte jeg gi fra meg plassen, mens jeg ble frisk lørdag, forteller skiskytteren til Trønderbladet.

- Sykt kjedelig. For min del var det årets mål som gikk i vasken, sier Dahlø Wærnes.

Han føler selv at han ikke kunne gjort noe mer for å holde seg frisk til mesterskapet i Polen.

Gikk sitt livs løp

- Man er ute på tur og har mye kontakt med mennesker, så det er lett å få i seg noe. Jeg har tatt alle forholdsregler, vasket fingrene og gjort det jeg kan. Det er sånn som skjer. Jeg har ikke vært sjuk før i år, så det er kjedelig å få en sånn periode midt i sesongen. Rett og slett dårlig timing, sukker han.

Dette var altså bare uker etter at han tok sin aller første seier i IBU-cupen, som er skiskytterrenn for de nest beste i verden. I italienske Martell Val-Martello overrasket han seg selv med sin første seier.

- Ettersom jeg vant, må det kunne sies å være det beste jeg har gjort noen gang. Jeg ble litt overrasket, for jeg følte ikke at jeg var spesielt rå i rennet, gjenforteller han.

Gir seg ikke

- Det var et ganske solid renn. Det er vanskelig å si hvor godt det ville holdt i verdenscup, sier 26-åringen med ett verdenscuprenn på CV-en – fra Holmenkollen for to år siden. Han tror formen hans skulle tilsi et godt EM.

- Jeg tror det altså, jeg følte meg veldig pigg. Hvis jeg hadde fulgt planen frem mot EM, kunne jeg nok tatt et steg til. Det kunne blitt veldig bra, sier Dahlø Wærnes.

Les også: Har nådd målet mitt

Skiskytteren er krystallklar på at han ikke skal gi seg og at han har lært mye av høsten som gikk. Etter en tung start på sesongen, snudde han altså alt på hodet med en sterk seier i Italia. Dermed vet han akkurat hva han skal gjøre for å komme med på EM-laget neste sesong. Resten av denne sesongen blir eventuelt å gå IBU-cup og gjenskape suksessen fra Italia.

Funnet nøkkelen

- Akkurat nå handler det om å få trent seg opp til nye konkurranser. Det har ikke vært noe uttak enda, men jeg håper å få gått uken etter EM, sier han om rennet i slovenske Brezno-Osrblie.

- Har du funnet nøkkelen til neste år?

- Overskuddet er essensielt. Jeg føler jeg har gjort det. Ikke trene seg for mye ned når det går bra, sier Dahlø Wærnes.