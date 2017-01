Bløtt i løypa, men stor stemning:

Skiavdelingen i Leik IL arrangerer hvert år Hølondrennet, og det har pleid å være mellom 100 og 150 påmeldte. I år var det derimot bare 78 løpere fra åtte år og oppover som stilte til start.

Rennet pleier å holdes en måned senere, og rennleder Ole Ingebrigt Eid mener det kan være en årsak til sviktende påmelding.

–Det er også mulig vi ser resultatet av manglende rekruttering etter flere vintre med lite snø, mener han.

Likevel skal det sies at det er godt med oppmøte på skiavdelingens poengrenn, skileiker og barn i løypa-arrangementer – Når det er nok snø, vel å merke.

Les også: Difference forteller om da det hele startet

Løypa var blaut nok under lørdagens renn også, og en planlagt sløyfe måtte kuttes ut nettopp på grunn av for mye vann. Likevel var det mange fornøyde skigåere, og kanskje spesielt blant de yngste, som var best representert i forhold til tidligere år.

–Det er veldig bløtt i løypa, men det gikk bra. Jeg er fornøyd, sa Anja Gåsbakk fra Gåsbakken da hun kom inn over målstreken etter vel gjennomført, og var klar for å ta imot saft fra den oppsatte saftstasjonen i målområdet.

Hølondrennet er sonerenn for sone Gauldal, med mange lokale deltagere. I tillegg deltar flere fra Trondheim, og løpere fra enkelte klubber på Nordmøre.

Den fullstendige resultatlisten finner du her: Resultatliste Hølondrennet 2017