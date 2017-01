Bjørgen viste gryende VM-form

Seieren var Bjørgens 22. i et verdenscuprenn i Sverige. Like mange seirer har 36-åringen på finsk grunn.

Bjørgen slo finske Krista Pärmäkoski på 2.-plass med 10,7 sekunder på distansen i fri teknikk.

Seieren var Bjørgens nummer 104 totalt i verdenscupen. Det skjedde foran flere titalls tilskuere på stadion i Ulricehamn.

- Fantastisk stemning. Litt som VM i Holmenkollen i 2011. Hit må det legges flere renn, sa Bjørgen til SVT.

Usikker

Bjørgen var ikke sikker på formen før start. Etterpå var det en lettet utgave som snakket med den svenske statskanalen.

- Jeg var litt usikker siden jeg har vært hjemme og trent i fem uker. Det kjentes veldig bra ut, og kroppen var lett og fin, sa Bjørgen.

Landslagstrener Roar Hjelmeset likte godt det han så av Bjørgen i sporet.

- Dette virket bra. Spesielt var annenrunden bra. Hun gikk veldig bra mål opp mot dem som har gått fort tidligere i år, sa landslagstrener Roar Hjelmeset til NTB.

- Hun vant sitt første skøyteløp for sesongen, og jeg tror at vi kan si at hun er i god rute fram mot VM, konkluderte Hjelmeset.

Sveriges Charlotte Kalla viste også gryende form og ble nummer tre. Det var hennes andre pallplass så langt i sesongen. Hun ble slått med 24,9 sekunder av Bjørgen. Halvveis var hun bare sju sekunder bak Bjørgen.

Tilbake

Astrid Uhrenholdt Jacobsen var også tilbake etter et lengre konkurranseavbrekk og ble nummer fire. Hun ble hektet av med 25,7 sekunder av veteranen fra Rognes i Sør-Trøndelag. Jacobsen har trent mye for seg selv på Gålå de siste ukene.

For Jacobsen var rennet viktig. Dette betyr at hun igjen er med for fullt i kampen om å få gå flest mulig distanser for Norge i VM.

Tour de Ski-vinner Heidi Weng endte på 6.-plass. Hun kom 34,0 sekunder bak Bjørgen. Ragnhild Haga på 5.-plass var 1,7 sekunder raskere enn Weng. Ingvild Flugstad Østberg måtte nøye seg med 9.-plass.

- Jeg er imponert over Pärmäkoski som gikk så fort så kort tid etter Tour de Ski. Både Heidi og Ingvild virket litt slitne, og det er som det ofte pleier å være for løpere som gikk hele touren. Det tar tid å komme seg igjen, mente Hjelmeset.

Bjørgen gikk sitt siste verdenscuprenn i franske La Clusaz. Da ble hun nummer to. Også det løpet var en 10 kilometer i fri teknikk.

Bjørgen var ikke med i Tour de Ski. Seieren i Ulricehamn viste at hun er i god rute fram mot VM i Lahti senere i vinter.