Endelig knuste Sivert alle konkurrentene

- Det føltes egentlig jævlig godt! Jeg føler jeg aldri har hatt noen gode resultater, også plutselig slår jeg alle som alltid har slått meg helt siden jeg startet, forteller unggutten til Trønderbladet.

– Sinnssykt bra sesong Skiskytterkometen Odin Garli hadde vært fornøyd med topp ti i norgescupen sammenlagt. Den målsettingen knuste han greit.

I Orkdal gikk han et kretsrenn i G15-klassen sist helg, vel vitende om at han aldri før hadde vunnet et renn. Men med foreldre og besteforeldrene som tilskuere, skjøt han for første gang fullt hus på liggende skyting to ganger på lørdagens 7,5-kilometer. Med ti av ti treff, suste han inn til mål som nummer én – ett minutt foran nestemann.

- Endelig klarte jeg å skyte godt med puls, for jeg har skutt bra uten tidligere. Det må nesten ha vært god trening som har hjulpet, sier Garli.

Prøver å nullstille seg

- Hvis man ikke skyter greit, blir det ikke noen bra resultater, slår unggutten fast.

Det mest imponerende var derimot at han allerede dagen etter – på 5-kilometer på samme plass – gjentok bedriften. Med ni treff på ti forsøk fortsatte han sin gode skyting og vant rennet med 26 sekunder. Han som aldri før hadde vunnet et renn og ikke hadde erfaring med å nullstille seg, vant plutselig alt.

- Jeg prøvde bare å være litt «laidback». Tidligere har jeg sett folk fokusere for mye før et renn og da har det gått dårlig. Jeg tenkte ikke så mye på det, sier Garli.

Tilbake til skytingen, som har vært litt av 15-åringens problem så langt. Å skyte med puls er noe unggutten vil fortsette å trene på. Storebror Odin Garli har vist lovende resultater og var nylig sjettemann over målstreken i Norgescupen. Når broren er hjemme fra skolen på Lillehammer, trener Garli-gutta sammen. Lillebroren bruker Odin mer som enn konkurrent enn et forbilde.

Tuller med broren

- Jeg må jo løfte meg for å holde følge med han. Når han er hjemme, trener jeg mest med ham. Når han sier jeg er dårlig, så må jeg ta det til meg, sier Garli, som fikk skryt av storebroren på telefon etter løpet.

- Har han sagt at du er dårlig?

- Hver gang jeg bommer, sier han at jeg er «talentlaus» også flirer han etterpå. Det er jo litt tull, men det gjør at jeg blir fokusert, flirer lillebroren.

- Men jeg sier jo at han ikke er noe mye bedre sjøl, sier skiskyttertalentet.

Ja, nå må han nesten beskrives som et talent. Det vil han ikke gå med på selv.

- Skal kjøre på

- Jeg vil ikke akkurat påstå det da. Jeg har ikke lyktes noe særlig tidligere, men det gikk greit i helga, sier han.

Far Ole var minst like stolt som tenåringen selv etter målgang. Sivert selv håper han vil satse skiskyting om noen år.

- Pappa måtte innrømme at han ble litt imponert. «Nå gjør du det skarpt!» sa han da jeg møtte ham etter målgang. Å stå på pallen og se på de nedenfor ga meg en god følelse, gjenforteller Garli.

- Jeg skal satse. Pappa har rådet meg til å holde på til jeg er 18 år og se da. Hvis jeg har litt medgang fremover, skal jeg kjøre på til jeg ikke klarer mer, forteller han.

Som om ikke det er nok, spiller han i gitar i bandet «Reloaded», som har seks medlemmer. Bandøving tar også sin tid.

- De som sier de har det travelt, har ikke opplevd hverdagen min! Jeg er opptatt hele tiden, slår Garli fast.

- Er det mulig å bli konge av VM i skiskyting og vinne Spellemannsprisen samme år?

- Det skal gå, slår han fast.