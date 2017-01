Håvard (29) trener sitt andre 2. divisjonslag

- Det er artig å få sjansen i Byåsen. I 2.-divisjonssammenheng er det en storklubb, innleder han overfor Trønderbladet.

Byåsen vil ha spiller fra Melhus 2.-divisjonslaget Byåsen har sendt en konkret forespørsel til Melhus.

I et par minusgrader, på en glatt og snødekt kunstgressbane, har laget hans akkurat tapt 2–3 mot rivalene fra Nardo. Det eneste lokale laget hans Byåsen-lag vil møte i årets 2. divisjon. I risiko for skader har de beste spillerne stått over, men flere eksperter vi snakket med på sidelinja – og enda flere på sosiale medier – tror laget til Melhus-mannen vil slite med å holde seg i årets sesong. Byåsen berget i fjor plassen i siste spilleminutt. Nå er de klar for en tøffere avdeling, da 2. divisjon er kuttet fra fire til to avdelinger.

- Hvor vi står er vanskelig å si, men stallen vår er snart på plass. Vi har signert ni spillere. Vi er der at vi skal ha inn et par mann til, men vi er veldig fornøyd med de vi har fått. Vi skal være godt rustet, sier Johannessen.

- Bare tull

- Noen målsetting har vi ikke satt enda. Vi skal ha stallen på plass, men vi skal hevde oss i 2. divisjon, det kan vi si. Vi skal hevde oss på Dalgård og ta poeng borte, fortsetter han.

Om nedrykkssnakket, er dommen følgende:

- Bare tull. Alle som vil melde nedrykk, får gjøre det, sier 29-åringen syrlig.

Les også: Trenerrokering for Melhus neste sesong

Rennebu-brødrene Arne og lillebror Ole Gunnes sto for 2-3-målet i helgens treningskamp, med førstnevnte som avslutter et godt innlegg. Før det hadde Andreas Hanssen utlignet til 1-1, mens Albert Berbatovci scoret to og Morten Strand ett mål for de mer fulltallige gjestene fra andre siden av byen.

- Nardo ser bra ut, men hvis de ser bra ut, ser vi enda bedre ut. Vi manglet halve laget vårt, men gjør likevel en god kamp. Resultatet i denne kampen er underordnet, sier Johannessen.

Innrømmer press

Sett bort fra at stjernespiller Asgeir Snekvik ser ut til å legge opp, har Byåsen gjort et godt vindu. Minerydder Eirik Valla Dønnem er med videre, mens forsvarssjef Ivar Furu snart forlenger til tross for interesse fra høyere hold. Andreas Fossli er tilbake i Byåsen, mens i tillegg er spillere som Jonas Følstad, Lars Martin Husby, Kent Ove Hagen og Brynjar Snekvik hentet inn. Sistnevnte var sentral da satsingslaget Rødde berget plassen i 2. divisjon høsten 2014. Året etter fikk Johannessen en unik sjanse til hovedtreneransvar sammen med barndomskompisen Vegard Skorstad. Det endte med nedrykk.

- Dette er litt bedre forutsetninger enn den gangen. Presset på Erik og meg er der. Vi har fått de fleste spillerne vi har hatt lyst på og da kan ikke vi klage på forutsetningene. Laget er veldig bra, motivert og mange overvurderer det nye 2.-divisjonsnivået. Toppen er ikke så voldsomt bedre, selv om bunnen er bedre. Jeg tror Byåsen vil hevde seg godt, sier treneren.

Også denne gangen er det ferskt blod som skal styre skuta. Etter en årrekke med Finn-Magnus Johannessen som sjef har vestkantlaget valgt å satse på Håvard i tospann med jevngamle Erik Selnæs. Selnæs er sønn av tidligere Rosenborg-spiller Ivar Selnæs og er storebroren til landslagsspilleren Ole Selnæs. De siste årene har han vært sjef for andrelaget til Byåsen.

- Kjempetøft å satse på oss

- Det er kjempetøft av Byåsen å satse på oss, så vi må vise oss tilliten verdig, sier Johannessen, som vraket andre gode tilbud til fordel for Byåsen. Etter det Trønderbladet vet skal Nardo også ha vært på banen for å gi Johannessen en jobb. Det siste året har han hatt BDO 2001-laget sammen med Øyvind Husby.

- Da Byåsen kom på banen, var det ikke så vanskelig, erkjenner han.

I tillegg ble 29-åringen far for ganske nøyaktig ett år siden. Sønnen Martin var til stede sammen med moren i fars debut som Byåsen-trener. Familiens velsignelse var viktig for at han takket ja. I årets sesong blir det 12 langturer i løpet av sesongen, som stort sett utspiller seg i Rogaland, Hordaland, Agder, Buskerud og Telemark.

- Det er sånn det er. Jeg er velsignet fra hjemmebane og hun skjønner det betyr mye for meg. Jeg må dedikere meg til dem når jeg ikke er her. Det blir en del lange helger, men vi flyr til de fleste bortekampene. I Rødde var helgene lenger, med buss og overnatting, sier han.

For tiden bor han på Melhus, men flytter etter hvert inn i nytt hus på Sveberg. Da håper han på flere treninger i Abrahallen, men foreløpig er bare en av fem fotballøkter innendørs. Resten er på Dalgård, mens en fellesøkt er på Impuls.

- Bedre trener nå

- Vi trener hardt. Vi møter lag i denne avdelingen som har tosifret antall millioner mer enn oss i budsjett og da må vi være bedre på noen andre områder. Sånn er det bare, sier Johannessen.

- Er du en bedre trener nå enn i Rødde-tiden?

- Det håper jeg virkelig. Treneryrket er et erfaringsyrke. Man lærer hele tiden, jeg lærte av de jeg var sammen med tidligere og lærer mye av Erik nå. Jeg føler jeg er enn bedre trener nå enn da jeg var i Rødde, svarer han.

Må bli bedre på alt

Stoppeklokka og fløyta han står med rundt halsen er den samme som i tiden han var trener for Rødde.

- Jeg tar med meg at jeg har holdt på på dette nivået før og håndtert seniorspillere før. Dette er en enkel gruppe å jobbe med, for alle vil dra i samme retning og alle er positive og treningsvillige. Vi skal legge til rette for at de blir best mulig, at stemningen er god, fortsetter Byåsen-treneren.

- Hva må du bli bedre på?

- Alt. Hadde jeg ikke trengt å forbedre meg, hadde jeg ikke holdt på i Byåsen. Jeg føler det er vanskelig å plukke ut ting jeg skal bli bedre på og det gjelder både spillere og trenere, sier Johannessen.

Kan bli en fiasko

- Det er en tøff avdeling dere er i. Det vil vel ikke direkte være en fiasko om dere rykker ned?

Les også: Derfor sluttet trenerne i Rødde

- Jo, det vil det være. Vi skal ikke ned. Jeg er helt enig i at det er en tøff avdeling, men vi ser ikke på oss selv som et lag som skal rykke ned. Vi skal ikke kjempe mot nedrykk, men hvis vi unngår nedrykk er vi på mange måter fornøyd. Forutsetningene er på plass, de fleste spillerne er på plass og da føler vi oss trygge på at vi skal hevde oss, sier han offensivt.