Travtrener og vert for TV-serie

Karrieren begynte i stallen til Boye Ølstøren da Arild var 13 år. Etter det har han arbeidet i Sverige, Italia og USA. Nå driver han i Kongsvinger.

Verdens raskeste

For dere som kjenner til Eggen fra før vet jo at han trente fram hesten Fern til seier i et av verdens største travløp, Hambeltonian Oaks. Da var han 25 år og den yngste treneren gjennom tidene som hadde fått til en så stor prestasjon.

Januar 2016 ble det bygd opp en helt ny stall som sto klar 8. april. Gården der treningsanlegget er bygd, er eid av Ingrid Joshi med samboer Thomas Edh. Stallen ligger 10 min unna Kongsvinger. Nå har han 18 hester totalt på stallen. Her er det massevis av paddocker, og en uvanlig flott sandbane på 800 meter, med plass til tre hester i bredden. Selve hovedstallen er i USA-stil, med flotte bokser bygd av mye naturlig materiale. Det er også en liten stall med fire bokser.

Kongsvinger Travbane ligger jo veldig nær, så det gjør det veldig enkelt for Eggen å reise dit med hester som skal få seg fine hurtigarbeid før løp.

En av hestene på stallen, Cantab GT (eier: Ingrid Gylland, Hovin) har blant annet vunnet V75 og løp på Solvalla i fjor. Canadian Rolls gjorde det veldig bra, ble kvalifisert til Derby i september 2016.

Travserie

Sesong 2 av travserien «Razehorse» blir spilt inn på stallen til Eggen nå i år, så da blir det gjensyn med blant andre San Juan og Champagne. Begge står på stallen her. Så det blir et spennende år i møte for treneren fra Hovin.