- Det var målsettingen min å gå videre og ta de første verdenscuppoengene, men jeg følte jeg kunne gått litt fortere. Følelsene er litt blandet egentlig, oppsummerer Kalvå på telefon fra München før hjemreise.

Mer kriging

To dager tidligere hadde hun gått inn til 28. plass – akkurat innenfor til å kapre målsettingen om topp 30 og poeng i verdenscupen. Dessverre ble det exit i kvartfinalen, der Kalvå mente hun hadde kapasitet til å kjempe om en semifinale.

- Jeg følte jeg ga det jeg hadde, men det holdt ikke helt inn dessverre. Det gjelder å ta med seg det jeg lærte og prøve på nytt senere, sier 24-åringen.

Kalvå mener hun var altfor snill i feltet og mener hun er nødt til å tilpasse seg det nye nivået.

- Det var første gang jeg gikk heat mot dem og det var mer kriging om plassene enn i Skandinavisk Cup. Jeg var litt for snill og gikk ikke fort nok, sier Kalvå.

- Må spisse albuene

- Jeg tok ikke min plass og lærte av det. Jeg må bli tøffere, spisse albuene og krige hele veien. Det gjelder å være på hugget, fortsetter hun.

Løpet har ikke langrennsløperen lagt bak seg enda. Nå venter videoanalyse av kvartfinaleheatet fra Italia.

- Det handler om erfaring og lære av løpene sine. Nå skal jeg hjem og se løpet på video og se hva jeg kan ta med meg, sier Kalvå.

- Får alltid sjansen

Om det åpner seg flere verdenscupmuligheter for Lundamo-jenta, gjenstår å se. Nå tror hun ikke på flere muligheter før ski-VM i Lahti i februar, slik at all fokus er rettet mot NM på ski. Førstkommende helg blir neste løp for hennes del, i Norgescupen på Sjusjøen.

- Sesongen er så vidt i gang for min del, så jeg er langt fra fornøyd. Det kommer flere muligheter, så da gjelder det å gripe muligheten. Hvis man går fort på ski, får man alltid sjansen, sier hun.

- Det blir nok ikke noen flere verdenscupløp før VM tror jeg, der vil de vil prioritere de som skal til Lahti. Så får vi se om jeg får noen sjanser etter det, fortsetter Kalvå.

Går for topp ti

NM på Lygna kan bli en nøkkel for det som skal skje videre i sesongen.

- For min del blir det viktig å få kommet seg hjem og trent. Formen må spisses til NM, sier Kalvå.

- Det hadde vært fint å kunne tatt med seg en topp-ti-plassering derfra, sier hun.