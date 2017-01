Melhus tok sin første seier

Melhus innledet sin nye tilværelse i futsalens 1.-divisjon med å tape fem strake kamper før jul. Søndag var første mulighet til oppreisning for Melhus-guttene da dobbeltkamper mot Freidig og Kattem sto for tur. Etter å ha fått så hatten passet mot Freidig (1-9) søndag morgen, slo Melhus voldsomt tilbake med 7-1 seier over Kattem noen timer senere.

– Veldig deilig å få den første seieren og komme i gang med poengsankingen, oppsummerer Melhus-trener Tore Havdal på telefon til Trønderbladet søndag ettermiddag.

– I dag er vi godt fornøyd med hva vi presterer i andre kamp. Vi kan stille med to fulle rekker og spesielt førsteårs junior Vetle Tokstad gjør en solid figur, roser Havdal.

– Sjanseløse

Søndagens første kamp oppsummerer Havdal slik:

– Freidig var mye bedre enn oss. Så enkelt er det. Vi hadde ikke sjanse mot dem og tapte til slutt veldig fortjent, forklarer Havdal 1-9 nederlaget.

Melhus får muligheten til å revansjere søndagens stortap allerede kommende helg. Da venter kamper mot nettopp Freidig, Jonsborg Futsal og Ranheim.

Helgens første trepoenger betyr at Melhus overlot jumboplassen til Kattem på tabellen. Avstanden opp til Nardo er ett poeng. Ett lag rykker trolig ned fra 1.-divisjon.

Ny trener på gang

Med unntak av Tillerbyen-spiller Kristian Andreassen, spiller de fleste av vinterens futsaltropp til daglig fotball for Melhus-laget som kommende sesong skal spille i den spissede 4.-divisjon.

– Kristian har gitt uttrykk for at han gjerne ønsker å fortsette å spille i 3.-divisjon og det har vi så klart full forståelse for, sier Havdal.

I tillegg har Andreassens lagkamerat Eirik Brækken bidratt for Melhus Futsal denne vinteren, men var utilgjengelig i helgens kamper.

På spørsmål om spillerlogistikk og ny trener, svarer Havdal følgende:

– Vi er i samtaler med ny trener og håper å kunne presentere et navn om ikke så altfor lang tid. Det er snakk om et lokalt navn, avslører Havdal.

– På spillerfronten er troppen uforandret. Ingen inn og ingen ut, men det jobbes med et par navn som vi håper skal forsterke oss når sesongen starter opp, avslutter Havdal.

