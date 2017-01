Jørgen Graabak beste nordmann

Verdenscupleder Eric Frenzel var klart best både på hopp- og langrennsdelen. Dermed ble det nok en triumf for tyskeren. Han vant foran landsmannen Johannes Rydzek. Akito Watabe fra Japan knep tredjeplassen, mens Graabak fulgte like bak Watabe. Alle var et drøyt halvminutt bak vinneren.

Frenzel gikk ut 18 sekunder foran Go Yamamoto på langrennsdelen, men verken japaneren eller noen andre klarte å hente inn lederen i løypene i italienske Val di Fiemme.

Tyskeren bare økte og økte, mens japanske Akito Watabe og østerrikske Mario Seidl etter hvert gikk seg opp til andre- og tredjeplass. En gruppe sterke løpere jaktet duoen, og mot slutten ble de to passert av Rydzek. Watabe berget så vidt pallplassen med Graabak halsende bak ham.

Mikko Kokslien ble nest beste norske på 9.-plass, 48,5 sekunder bak vinneren. Magnus Krog fulgte like bak på 10.-plass. Espen Andersen ble nummer 16, mens Håvard Klemetsen gikk i mål på en 23.-plass.

Lørdag sikret Graabak seieren i lagsprinten. Les mer.

