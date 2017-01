Melhus/Gimse henter bosnisk trener

Bosniske Vanja Radic kommer til Melhus i april.

- Det er stort av en så liten klubb og hente folk som jobber på så høyt nivå, slår Jan Erik Wiedemann fast.

Solgte ut håndballakademi på to timer Melhus/Gimse starter eget håndballakademi i regi av trener Jan Erik Wiedemann.

Melhus/Gimse-treneren er han som fikset turen til Radic, som han møtte da han var på samme treningsleir som henne på en håndballcamp i Serbia i fjor sommer.

- Da jeg så hvordan hun jobbet, ble jeg imponert over hvor strukturert og detaljert hun jobbet. Vi diskuterte masse med henne og hvordan hun tenkte. Tilnærmingen hennes til det likte jeg, sier han.

Jobber med Omeyer

- Jeg traff henne i Serbia i sommer, på samme treningsleir på en håndballcamp der. Det er mye teori bak, samtidig som hun går nye veier for å få ut konsekvensene av det. Hun er veldig god pedagogisk og jeg ser frem til at vi tar lærdom av, forteller Wiedemann.

Radic kommer til Melhus i april og har i en årrekke vært instruktør på International Goalkeeper Camp som arrangeres i Kroatia. Der jobber hun sammen med verdenskjente målvakter som Thierry Omeyer, Danijel Saric og Mirko Alilovic.

- Det er et ledd i at vi jobber med kompetanseutvikling og at vi har utøvere i klubben som trenger oppfølging på det nivået, sier Melhus/Gimse-sjefen.

- Svært ettertraktet

Opplegget er todelt og går over to dager, der den ene dagen er for trenerne, mens spillerne selv skal få trene med Radic på dag to.

- Vi ser på det på den måten at det er trenerne som skal få teoretisk forankring og en innføring i hvordan man utvikler målvakter. Samlet får både trenerne og utøverne en innføring i hennes filosofi. Hva stegene for å nå helt opp er, sier Wiedemann.

- Vanja er usedvanlig systematisk og strukturert. Hun kombinerer beste praksis med teori og forskning. Hun er svært ettertraktet som instruktør og vi i Melhus/Gimse er meget fornøyd med at vi har klart å booke henne, sier han videre.

Rivende utvikling

Ambisjonene til Melhus/Gimse har skutt fart de siste årene, der både herre- og damesiden satser på å få inn en rød tråd med fokus på økt treningskultur med landslagsspill som mål for spillerne. Å få økter som dette videre også, virker realistisk.

- Melhus/Gimse håndball har hatt en rivende utvikling det siste året. Vi har utviklet spillere på høyt nasjonalt nivå. Derfor er det viktig for oss å heve kompetansen og å hente impulser utenfra. Dette er noe vi definitivt kommer til å gjøre mer av i tiden som kommer, sier Wiedemann.