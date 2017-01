Fredrik Riseth skal gå VM i USA

Det er i Soldier Hollow U23-VM går av stabelen i januar. Tirsdag kom bekreftelsen på at Melhus-gutten skal utfolde seg i løypene i Utah.

- Jeg har vært inne på nettet og funnet oversikt og høydeprofil over løypa. Det ser ut som en fin løype, jeg liker at den er kupert og inneholder en del motbakker. Den er ikke for flat, så det ser bra ut, sier Riseth.

Trener spesifikt

Da Trønderbladet ringte juniorverdensmesteren fra U21-mesterskapet i Almaty tilbake i 2015, satt sprintesset og studerte løypa. Det har han gjort siden i fjor høst.

- Det kan være interessant å se hva som kan være viktig og hva som kan være avgjørende og ta med seg det i treningen. Det er motiverende å trene på det jeg håper å møte, sier han.

20. januar setter han og lagkameratene seg på flyet til Utah, der han skal gå klassisksprinten elleve dager senere. Til da blir det spesifikk trening ut ifra informasjonen han har funnet.

Forholdt seg rolig

- Jeg skal trene spesifikt på den øvelsen jeg skal gå og forberede meg så godt som mulig, sier Riseth.

Les også: Riseth vil motbevise frekk snap fra Northug

Han hoppet ikke i sofaen da rekruttlandslagssjef Anders Byström tirsdag ringte med gladmeldingen. Da gikk tankene kun på det som skal skje i USA.

- Jeg har følt at jeg har ligget godt an i uttaket. Det var håpet og jeg så at det var et reelt scenario. Beina er plantet på jorda, så får vi se om jeg kan hoppe i sofaen etter øvelsen, sier Riseth.

- Jeg vil si at det å kunne gå internasjonal verdenscup er sesongens hovedmål. At jeg kan krysse av U23-VM er uansett artig, sier sprintesset.

- Skal være mulig

For han er nemlig U23-uttaket kun et delmål denne vinteren. Riseth går fortsatt for å kunne få sin internasjonale verdenscupdebut.

- Å gå godt der vil være viktig for å få gå verdenscup. Nå begynner vinteren å bli satt, så det er ikke sikkert det blir noe av internasjonal verdenscup, men i tillegg har vi den tradisjonelle bysprinten i Drammen som er et mål, forklarer han.

- Hvor gode vil du anslå sjansene for at du får gå det allerede denne vinteren?

- Hvis jeg fortsetter å levere på samme nivå som de forrige klassisk-distansene, tror jeg at det skal være mulig. Så lenge jeg ikke blir disket som på Lillehammer, sier han selvironisk.

Les også: Fredrik ble disket

Medaljesjansene i USA bør uansett være gode for 21-åringen, som ikke var spesielt fornøyd med sin egen 19. plass på sprinten i Lahti i Skandinavisk Cup i forrige uke.

- Det er klart, når man er av de norske representantene i U23-VM, er man helt klart en mulig medaljekandidat. Det er målet, men jeg skal ikke gi meg noe favorittstempel, sier Riseth.