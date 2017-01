Anna Rathe kjører 24-timersløp i Dubai

- Dette er mitt første 24-timersløp, så det er litt vanskelig å vite hvordan det kommer til å bli, innleder Rathe på e-post til Trønderbladet.

Hun har nemlig ingen tid til å prate med verken media eller familie. Spøkefullt må hun presisere at selv familien kun får en sporadisk sms i ny og ne, om at 36-åringen lever.

Tre hviler mens én kjører

- Det er veldig artig og veldig krevende. Jeg har ikke fått kontaktet familien på et par dager nå, sier Rathe.

Innledningen på årets motorsportssesong er altså «Dubai 24 Hour», som er et langløp med rundt 100 biler til start. Fredag klokken 14 lokal tid gikk startskuddet, før løpet rundes av nøyaktig 24 timer senere. De vil utgjøre nesten 500 runder på banen, men det er fire førere som bytter på i et team. Ergo tre hvilende, mens en kjører.

Rathe kjører for tyske Reiter Engineering i KTM X-BOW GT4, i klassen SP3/GT4.

Svært krevende

- Jeg kommer til å forsøke å hvile når det er mulig innimellom øktene, sier hun.

Som gårdsdame er hun A-menneske med to streker under svaret og det er nok mange som tenker at dette høres ganske utfordrende ut, både fysisk og psykisk.

- Jeg gleder meg veldig! Det er en stor utfordring og det liker jeg, sier Rathe, som har sett frem til løpet siden påmeldingen i sommer.

Internasjonalt lag

Men er det bare show eller er resultatet viktig for racerdamen som gjorde et godt 2016, med seier fra Frankrike som høydepunkt i fjor vår.

- Et godt resultat er en fordel på alle måter, men dette er vår debut i 24-timersløp og det er viktig å holde fokus på en god jobb. Mange variabler vil bestemme resultatet, forklarer hun.

Løpet har vært en årlig tradisjon siden 2006. Rathe kjører sammen med australske Caitlin Wood, sørafrikanske Naomi Schiff og Marylin Niederhauser fra Sveits.