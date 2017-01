Øysandhest på topp etter lang nedtur

Hesten har vært syk, det er ett år siden den vant sist, forteller eier og trener Beate Klomstad etter seieren mandag. Og hun har litt å fortelle om det som har skjedd før vinnerløpet på Leangen.

- Den har vært langt nede psykisk og rett og slett mista piffen, forteller hun. Hesten startet bare sju ganger i fjor.

Klomstad nevner spesielt løpet i januar 2016, da hun tror hesten faktisk fikk en knekk.

Ikke før etterpå visste de at den trivelige og snille kaldblodshingsten hadde en infeksjon. Den var svært sliten, og på toppen av det hele ble det trøbbel med hestens testikler, slik at den måtte kastreres uten at den har kunnet gi sine gener videre i avl.

Vakre Viktor

Viktor er en vakker hest med nett lite hode og bra mankehøyde, cirka 160 centimeter.

- Hva mener du med psykisk knekk?

- Når hesten har vært så sliten, tør den ikke å ta seg ut, sier Klomstad. Og når en hest må starte på ny, er det ikke alltid at det er mulig og komme tilbake på toppnivå.

Vallaken er nå blitt seks år. Den var god som unghest, som tre - fireåring, og da har man jo forventninger om at den også skulle fortsette slik. Med i stedet ble det altså en skikkelig bølgedal for den og eierne, Beate Klomstad og sønnen Ole Mathias.

Men mandag kveld kunne Jomar Blækkan kuske Gaardens Viktor inn til seier og velfortjente 18.000 kroner.

To hester i tet

Ekstra artig var det at nummer to var Agaton Faks som også står på stall på Øie Gaarden. Hesten er blitt ni år og begynte å vise de rette taktene i fjor, etter at den har stått på stall hos Klomstad fra den var to år. Eier Anne Kathrine Jøssing fra Skaun kan nå glede seg over at den modne hesten er i gang, og det gjør også trenerne på Øysand. - Når en hest har slik personlighet, blir en så glad. Og vi føler at den er litt våres også, sier Beate Klomstad.

45-åringen driver ikke bare med hest. - Det er vi som har det berømte kyllingfjøset på Øysand, sier hun. Også kylling har fin framgang for tida.