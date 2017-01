Kvål har egen skiheis for barn

Til denne helga åpnet bakken for skileik ved Trønderlyns anlegg Trehjørningen på Kvål. Bakken har flombelysning, og et wiretrekk på 120 meter.

– Det er ikke så langt, men det fungerer veldig godt, og vi er ganske stolte av anlegget. Det betyr mye for barn og familier, sier Kjetil Hulsund i Trønderlyn.

Populært for barn

I fjor var det registrert cirka 75 forskjellige personer innom skiheisen. Den har vært i drift noen år, og ble flyttet fra Stokkbakken ved Losen. Tidligere har den stått i Simenslia på østsida av dalen, men der ble snøforholdene for dårlige.

– Her det står nå har vi de mest stabile snøforholdene på hele Kvål. Det kan regne nede i sentrum, mens det snør her, sier Hulsund, som antyder en snødybde på 40 centimeter denne helga.

Mange muligheter

Skiheisen har flere løyper ned, og det er mulig å kjøre litt fritt i skogen også. Her finnes også ei brakke med pauserom for ungene. Lysløypa går rett i nærheten, og i forbindelse med skianlegget er det også etablert en stor skøytebane. Her ble det bygd gapahuk i fjor.

– Idrettslaget ønsker ikke å være en sparebank, så vi bruker pengene til det beste for bygda, sier Kjetil Hulsund, som er kasserer i skiavdelinga i Trønderlyn.

I 2015 mottok Trehjørningen Melhus kommunes pris for beste skianlegg.