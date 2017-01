38 kilometer med lysløyper

Helt siden jul har det vært full fart i alle lysløypeanlegg i Gauldalen, og noen har drevet lengre. Det meldes om gode forhold overalt, og snødybder fra 20-30 centimeter til én meter. Oversikten nedenfor er innhentet fredag og lørdag, og snødybder er anslått av personer med tillitsverv i de lokale idrettslagene.

MIDTRE GAULDAL

Sted Beliggenhet Lengde Snødybde

Budal Enodd 4,7 km 100 cm

Singsås Sentrum 3,0 km 60-70 cm

Rognes Røsbjørgen 2,2 km 70-80 cm

Soknedal Hauka 3,0 km 60-70 cm

Støren Frøsetmarka 4,8 km 60-70 cm

MELHUS

Sted Beliggenhet Lengde Snødybde

Hovin Kvennabakken 5,0 km 30-50 cm

Korsvegen Eid 2,0 km 50 cm

Gåsbakken Skolen 2,5 km 50 cm

Ler Fremo 3,0 km 30 cm

Kvål Bennavegen 3,2 km 40 cm

Melhus Skjetnemyra 3,0 km 20-30 cm

Som oversikten viser ligger de lengste løypene med lys ved skianlegget på Kvennabakken på Hovin, og på Støren og i Budalen. Alle disse er fem kilometer eller i underkant.

Lundamo har i dag ingen lysløype, men samarbeider om anlegget på Hovin. Her har Lundamo idrettslag kjøpt seg inn, og bruker lysløypa sammen med eieren Hovin idrettslag. Anleggsansvarlig Håvard Kalvå forteller at de for første gang i år skal ha felles poengrenn, der det første går på torsdag. Han regner med rundt 100 deltakere.

Slutt på Øyåsbakkan

For inntil noen år siden var det lysløype også på Øyåsbakkan i Melhus. Den ble drevet av Yragutten skiklubb, og tidligere leder Oddrun Duesten opplyser at det ble en skade på anlegget som klubben syntes det ble for dyrt å reparere.

På Gåsbakken finnes det en belyst bakke for skileik. Det gjør det også på Kvål, og her finnes det eneste skitrekket i de to kommunene. Skitrekket er bare 120 meter, men er i drift flere kvelder i uka.

På denne tida i fjor fantes det nesten ikke snø i Gauldalen. Ved anlegget på Kvål investerte Trønderlyn i utstyr for produksjon av kunstsnø, som ble åpnet i begynnelsen av januar. Les mer.

Kvennabakken skianlegg var full av blankis i begynnelsen av januar 2016. Ler mer.

I 2013 ble det vurdert å anlegge lysløype i Vassfjellet.