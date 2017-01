Største skirenn i Budalen noensinne

Det tradisjonelle Budalsrennet satte bygda på hodet lørdag 7. januar. Ifølge rennleder Torgeir Moen har det aldri vært større skirenn i Budalen. Rundt 50 funksjonærer måtte til for å avvikle rennet. Leder i skiavdelinga i Budal idrettslag, Vegard Enlid, er godt fornøgd.

Vellykket arrangement

– Dette gikk som smurt, og det skyldtes alle de frivillige som tok i et tak. Det har vært enorm innsats, og stor interesse for å stille opp. Vi måtte langt utenfor idrettslaget for å få tak i nok folk, og vi er veldig takknemlige, sier Vegard Enlid.

Arrangørlaget stilte med mellom 15 og 20 deltakere i rennet, og alle de lokale klubbene fikk god konkurranse fra skiløpere fra hele Sør-Trøndelag. De første kom allerede fra Fosen fredag kveld, og overnattet i bobil.

Sammenlagtcup

Løpet inngikk i årets Sparebank1-cup i fylket, og dette er årsak til den store deltakelsen.

Flere av de lokale løperne klatret høgt på resultatlista. I herrenes seniorklasse ble det palltopp for idrettslagene Støren og Lundamo, med Magnus Wiig på førsteplass og Torleif Syrstad på andreplass. I herrenes 19/20-årsklasse ble det sølv til Vegard Stav fra Flå. Blant de yngste ble det delt førsteplass til Berit Solem Reitan fra Støren (J11), tredjeplass til Trym Gunnarson fra Melhus (G13) og seier til Sander Kjelstad fra Støren (G16).

