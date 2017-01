Snøfallet berger skirenn

Sigurd Fremos Minneløp går som planlagt etter at det nå har kommet snø. Skirennet er på søndag.

Om snømengden

– Slik det ser ut nå og siden det er meldt mer snø, ser det ut til at det bli skirenn, sier rennleder Anders Holte i Flå IL.

Tirsdag tok idrettslaget avgjørelsen om at det blir skirenn, opplyser Holthe.

Det er ikke første gangen det har rådet usikkerhet om snøforholdene. Sigurd Fremos minnerenn ble første gang arrangert i 2012. Året etter måtte rennet avlyses, og det samme skjedde i fjor. Dermed vil skirennet på søndag om det går som planlagt, være det tredje i rekken. Skirennet starter på Langmyra.

Fristil og klassisk

– Det blir to sløyfer hvor den ene er på 10 kilometer og den andre på 15 kilometer. Disse er for fristil. Det blir også lagt et klassisk spor, forteller Holte.

Løypa på 10 kilometer er for 12–16 år, mens 15 kilometer er for senior. Flå IL håper mange trimmere blir med, og skriver på sin nettside at det er mulig å få en flott skitur samt oppleve stemningen når det hardner til i kampen om spurtpriser og sammenlagtvinnere.

