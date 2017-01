Wehn lå bak ny Lillehammer-triumf

Lillehammer, med Dag Morten Wehn på laget, og Storhamar møttes fredag til nok et prestisjefylt lokaloppgjør. Denne gang foran fullsatte tribuner på Hamar. Etter at Lillehammer sikret ekstrapoenget i onsdagens spilleforlengelse, var det duket for reprise i CC Amfi fredag kveld. Denne gang etter straffeslag.

Scoret kampens første

I likhet med for to dager siden var det laget fra OL-byen som tok ledelsen. Wehns 15.scoring for sesongen, og hans 24.poeng totalt så langt denne sesongen var forskjellen på lagene etter 1.periode. Lagkamerat Joakim Jensen doblet ledelsen i midtperioden, før hjemmelaget kom voldsomt tilbake og sikret 2-2 og spilleforlengelse. Etter fem målløse minutter i spill tre mot tre, var det duket for straffeslag. Der ble David Morley nok en gang den store helten for Lillehammer med sin avgjørende straffe. Morley avgjorde også onsdagens møte mellom lagene, da i spilleforlengelsen tre mot tre.

Første stikk til Wehn og Lillehammer Dag Morten Wehn noterte seg for en assist da Lillehammer slo erkerival Storhamar 3-2 etter spilleforlengelse i onsdagens TV2 Zebra-sendte oppgjør fra Kristins Hall.

Luke til Storhamar

Med fredagens to poeng i bagasjen ligger nå Lillehammer fire poeng foran nettopp Storhamar på tabellen i kampen om den viktge 4.plassen som sikrer hjemmebanefordel i sluttspillet. Avstanden opp til Vålerenga på 3.plass er nå redusert til tre poeng, så her er det fortsatt gode mulighet til å klatre ytterligere på tabellen.

Neste kamp for Wehn og Lillehammer er hjemmekamp mot Manglerud Star torsdag 5.januar.