Vi har kåret våre 20 beste idrettsutøvere

Det er du sannsynligvis ikke.

Mens VG for 20. år på rad satte opp sin topp 100-liste over norske idrettsutøvere, har vi i lille Gauldalen begrenset oss litt. Ikke fordi det er mangel på gode prestasjoner. Både i toppen og breddeidretten bedrives det god idrett. Mange av de er ikke bortskjemt med oppmerksomheten. Kanskje bør nyttårsforsettet ditt være å se mer idrett i 2017?

Mye må uansett være bra i Gauldalen. Melhus/Gimse og Flå har begge flust av lovende håndballtalenter som vi ikke har funnet plass til på lista. Gauldalen kan stille to lag bestående av spillere som har vært i eller i diskusjonen rundt regionssamlinger. Det lover godt.

Etter mange mørke år har Melhus Fotball endelig rykket opp til 4. divisjon, med et kruttsterkt mannskap som tok tre trofeer denne sesongen. Det burde kanskje holdt til topp 20-plassering. Det gjør det ikke.

Fra 20 til 1

Det har ikke vært lett å velge, men her er vår liste.

20. Tommy Grøtte, skiskyting

Tok sammen med Dahlø Wærnes NM-gull på stafett på Dombås. Skiskyttertalentet har hatt en sesongåpning på det jevne.

19. Sivert Grøtan Eriksen, langrenn

Aktiv unggutt som vraket friidrett og sykling for livet på kretslaget sammen med Ekren og Martin Riseth. Heller ikke han med en formidabel sesongstart foreløpig, men vinteren er enda ung. Viktige renn i Skandinavisk Cup følger på nyåret.

18. Thomas Ekren, langrenn

Kjemper gjennom hverdagen på kretslaget og skolebenken. Oppløftende 12. plass i Alpen Cup rett før jul, men har ellers ingen skikkelig formidable resultater denne sesongen.

17. Ola Solbakken, fotball

Var et knekt kragebein unna å få landslagsopphold sammen med Skarsem og muligens røk også et NM-innhopp også for Solbakken. Vraket Lazio og andre storklubber til fordel for Rosenborg, der han sammen med Skarsem er i sjiktet til å trene mer med A-laget til landets suverent beste fotballklubb.

16. Tom Kåre Nikolaisen, håndball

Kolstad-spilleren er litt inn og ut på eliteserielaget, som har imponert med en god start på sesongen. Dessverre ble det semifinaletap i klubbens beste sesong i NM noensinne, men i serien er laget blant landets beste på gode dager.

15. Olaus Skarsem, fotball

Fikk sin A-lagsdebut for Rosenborg i april, da han gjennom et ti minutter langt innhopp sikret seg norgesmesterskap i samme slengen. Var i tillegg sentral da juniorlaget tok seg videre i Youth League.

14. Anna Rathe, bilsport

En stygg smell i Ungarn skilte den travle gårdsjenta fra en god plassering i den europeiske GT-4-serien. 35-åringen har siden 2013 vært profesjonell racerbilfører og hadde en imponerende sesong med flere pallplasseringer og seier i franske Pau Grand Prix. Under krevende forhold i franske gater kjørte Rathe inn til gull.

13. Marte Vatn, skøyter

Sølv på 5000-meter og bronse på 3000-meter under NM i enkeltdistanser på Hamar for ett år siden. Suste inn til en flott 4. plass sammenlagt på Allround-NM på Leangen i desember. Fikk sin verdenscupdebut i Stavanger i januar.

12. Anne Kjersti Kalvå, langrenn

Ble nummer fire i norgescupen sammenlagt, bare 14 poeng bak Silje Theodorsen på 3. plass. Hadde sine første verdenscuppoeng i sikte i desember, men feilet i minitouren på Lillehammer.

11. Torgil Gjertsen, fotball

Nok en strålende sesong i 1. divisjon for Ranheims ettertraktede kantspiller. Klubber med sterkere budsjett ønsker nå Melhus-gutten, som fort kan få sjansen enda høyere opp ...

10. Ronald Putans, håndball

Kom nylig tilbake etter et kjedelig år med avbrudd grunnet et korsbånd som røk. Mangler enda litt på toppformen, men har rukket å spilt seg varm for Kolstad-laget som stadig imponerer i eliteserien.

9. Ingrid Syrstad Engen, fotball

Ble så tidlig som i 2015 linket til det tyske storlaget Wolfsburg etter en god debutsesong i Trondheims-Ørn. Den 1998-fødte Gimse-jenta er fast inventar på midtbanen til eliteserielaget og har til tross for sin unge alder spilt seg opp en del rutine allerede.

8. Ståle Eggen, poker

I mai vant han hovedturneringen i poker-NM i Dublin og sikret seg en pen milliongevinst. Måneder senere ble han Norges sterkeste kort med en imponerende 201. plass i WSOP Main Event i Las Vegas.

7. Andreas Dahlø Wærnes, skiskyting

Vant stafettgull og individuelt sølv i NM i mars. I tillegg til to norgescupseiere ble det tredjeplass på IBU-sprinten i Italia denne våren.

6. Magnus Stensås, langrenn

Ligger som nummer sju sammenlagt i norgescupen, med solide 156 poeng. 23-åringen fra Lundamo åpnet med å vinne Gålåsprinten og ser ut til å finne formen igjen etter noen sesonger preget av sykdom.

5. Fredrik Riseth, langrenn

Juniorverdensmesteren fra 2015 satser på å bli med i U23-VM i amerikanske Park City i begynnelsen av februar. Ble i mars norgesmester i samme klasse, da han i norgescupsprinten på Lygna ble nummer to i hele landet.

4. Dag Morten Wehn, ishockey

Levert solide 30 poeng på sine 27 kamper så langt for Lillehammer i GET-ligaen. Det er mer enn han har gjort på en hel sesong siden tiden i Rosenborg i 2012. Inne i sin 14. sesong i GET-ligaen.

3. Camilla Lund, skøyter

NM-gull og banerekord på 5000-meteren i Bjugn var en gullkantet billett for Melhus-jenta til hennes aller første verdenscupstevne utenlands. I selveste skøytemekka Heerenveen ble det en liten nedtur, før hun slo tilbake med 2. plass i allround-NM på hjemmebane.

2. Jørgen Graabak, kombinert

Endte på fjerdeplass i verdenscupsammendraget i kombinert sesongen 2015-16, etter å ha avsluttet med seier i tyske Schonach. Åpnet årets sesong sterkt med tredjeplass i Finland og har ifølge landslagstrener Kristian Hammer aldri sett bedre ut.

1. Marit Bjørgen, langrenn

Ble mor til lille Marius andre juledag i fjor, men viser verdenseliten ryggen i comebacket på 10km friteknikk på Beitostølen i november. Det var 36-åringens første konkurranse siden mars 2015. Kan hun bli VM-dronning nok en gang, når hun som mor til en 14 måneder gammel sønn går VM i Lahti i februar?

Vi ønsker alle 20 og alle øvrige idrettsutøvere, talenter og sportsidioter lykke til med sportsåret 2017!