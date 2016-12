Blir dette siste år for melhusgutta i RBK?

Kanskje er det vel tabloid å melde om to talenter på bare 18 år. Mange store fotballnavn har slått full blomst senere i karrieren. Pål André Helland surret rundt på Byåsen rett før han fylte 22 år, mens Ole Gunnar Solskjær banket inn scoringer for Clausenengen i 2. divisjon i samme alder. Sånn sett er det litt vel dramatisk å si det, men 2017 er litt «nå eller aldri» for 1998-modellene i Rosenborg. Melhus-gutta sitter nå på en ettårs-kontrakt hver med storklubben – kanskje sin siste kontrakt i klubben de har vært i siden 2013.

Bidro i kruttsterk RBK-seier i Serbia: - Jeg mistet hodet og stormet banen. Det var helt sykt Rosenborg-eventyret til Olaus Jair Skarsem og Ola Solbakken fortsetter etter 2-0-seier mot serbiske Čukarički.

Skademarerittene

- Nå er det enten opp til A-laget, eller så er man ferdig. Det gir jo litt ekstra press hvis man skal få det til. Ikke minst å holde seg skadefri, sier Solbakken brutalt.

Spesielt det siste punktet er viktig for kantspilleren, som fikk 2016 mer eller mindre ødelagt tidlig. Etter at høsten 2015 gikk bort med sykdom, hadde cupfinalehelten stor tro på sesongen som gikk. Sammen med Skarsem løftet de sitt tredje norgesmesterskap i Telenor Arena i november 2015, etter 6–0 over Strømsgodset. Skarsem startet, Solbakken kom inn, hadde en assist, skaffet straffe og scoret mål. Etter nyttår fikk han sin debut for A-laget, i en treningskamp mot Byåsen. Så startet nedturene.

Les også: Olaus (18) takker nei til å møte Kongen

Kragebeinet røk i en treningskamp mot Arendal i februar. Da han var tilbake i april, måtte han takke nei til ungdomslandslaget på grunn av tretthetsbrudd som ikke slapp før september.

Mindre fotball

- Formen er grei nå. Jeg har fått bygget meg opp i frimåneden. Jeg tar ting litt som det kommer, jeg har ikke noe planer om å spille eliteserie neste år. Det er på 2. laget jeg kommer til å være. Jeg må prestere der først, sier kantspilleren.

Fysioterapeut i Rosenborg, Christian Thorbjørnsen, har derfor gitt Solbakken et program han skal følge nå. Mindre fotball, mer tid på styrkerommet.

- Jeg har fått noen øvelser jeg holder på med. I januar skal jeg trene skadeforebyggende, så fotballformen komme når jeg slår meg sammen med laget. Nå skal grunnlaget inn, så jeg ikke går på noen smeller med en gang, sier Solbakken.

- Sto langt fremme i køa

Han har slettes ikke gitt opp å slå gjennom i Rosenborg og sier det fremdeles er målet. Målet, men ikke fokuset. Enda.

- Det er det jeg må gjøre og det som står i hodet. Jeg går for det, men jeg stresser ikke med det. Etter årets sesong må jeg ta det litt som jeg kommer. Jeg føler jeg og Olaus sto langt fremme i køa før skaden kom, så får jeg håpe jeg kommer tilbake dit. Jeg håper jeg får nok tid til å vise meg frem, sier han.

Valgte Rosenborg over Lazio Ola Solbakken mottok tilbud fra italienerne, men vraket utenlandsdrømmen for et nytt år i RBK.

- Jeg skal jobbe hardt for å få det til. Akkurat nå er fokuset å holde meg skadefri. Det er umulig å klare det hvis jeg ikke holder meg skadefri, slår Solbakken fast.

- Får som man fortjener

Kompisen Olaus har lagt ned en god del kilometer på midtbanen til andrelaget denne sesongen. De verste skadene slapp han unna, men 2. lagets nedrykk til 3. divisjon og kvartfinaletapet mot Molde på straffekonk i junior-NM, gjorde likevel at indreløperen ikke er fornøyd med sesongen. Han kunne likevel glede seg over sin offisielle A-lagsdebut mot Åfjord i cupen. Et lite innhopp som gjorde ham til norgesmester for senior!

- Jeg sier «ja takk» til så lenge de tilbyr, men vi får se. Til neste år er det enten tilbud om A-lagsspill, eller så får vi hjelp til å finne oss en ny klubb, sier Skarsem.

Les også: Skarsem sikter mot A-laget

- Det blir ekstra prestisjefylt, men det skal nok ordne seg. Personlig tror jeg ikke det hjelper å tenke på det, bare prøve å prestere så godt som overhodet mulig selv. Jobbe godt på feltet, så får man som man fortjener, slår unggutten fast.