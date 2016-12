Trenerrokering for Melhus neste sesong

Jan Ketil Berg var lenge usikker på om han ønsket å fortsette som Melhus-trener etter 40 år i bransjen, men har nå bestemt seg for å ta en ny sesong på trenerbenken for laget som rykket opp til 4. divisjon i høst.

- Jeg fortsetter neste sesong, bekrefter han ovenfor Trønderbladet.

- Både jeg og Tore Havdal (assistent) fortsetter også neste sesong, men Geir Ove Berg velger å gi seg. Hans hensyn til familien og barna ble avgjørende, informerer han.

Dette ble klart på et møte tirsdag.

- Det er snakk om en muntlig avtale. Vi skriver ikke kontrakter, men tar ett år av gangen og forholder oss til det, sier Berg.

Jakter erstatter

Jakten på Geir Ove Bergs erstatter er allerede i gang:

- Vi er inne i en prosess, uten at jeg vil ut med noen navn foreløpig. Det jeg kan si er at det jobbes med å få på plass et lokalt navn på trenersiden sammen med meg og Tore Havdal neste sesong, avslører Berg.

Trioen ledet Melhus til seriemesterskap, seier i Oboscupen og senere opprykk til neste års 4. divisjon via playoff i høst.

Starter på bortebane

I forrige uke kom terminlista for neste års 4. divisjon. Melhus åpner med bortekamp mot KIL/Hemne, som noe overraskende rykket ned fra 3. divisjon i år.

- Vi møter det som etter alle solemerker blir opprykksfavoritten, KIL/Hemne allerede i første kamp. Det blir en tøff utfordring for oss, men samtidig en gyllen mulighet til å kjenne på hvor lista ligger allerede i første kamp. Vi har mange spillere i troppen med erfaring fra dette nivået tidligere, så jeg er ikke bekymret for at vi skal bli noen kasteball i den nye 4. divisjon, avslutter Berg.