- Blir ikke best av å trene på Leangen

- Hvis man vil bli blant de beste, kan man ikke bo i Trondheim og bare trene på Leangen. Man må inn i hall. Det bør absolutt skje, sier Melhus-jenta.

Søndag var hun tre sekunder fra å vinne allround-NM sammenlagt på Leangen-isen, der hun «bare» ble nummer to bak Sofie Karoline Haugen til tross for distanseseiere på 1500-meter, 3000-meter og 5000-meter.

- Litt sjarm også

Nok en helg med ekte trøndervær med nedbør, kastet ikke akkurat glans over mesterskapet.

- Det var tunge forhold på grunn av været, men det klart viktigste er at det ikke var mye vind. Da blir det jevne forhold og likt for alle, uttalte Lund.

- Hvor lenge vil vi se skøytesporten ha mesterskap utendørs?

- Jeg har ingen anelse om hvor lenge det vil vare, men det er jo litt sjarm også. Jeg syns det er koselig å gå ute, sier 22-åringen.

Lund er likevel klar på at det er på høy tid at Trøndelag får en skøyteløper i verdenstoppen igjen. Hjalmar Andersen er ikke den forrige, men er nok den mest naturlige folk snakker om der han passerer rundetider på sin sokkel på Torvet i Trondheim. Om det skal komme nye helter, mener Lund de er avhengig av en innendørshall.

Mindre TV-tid

- Vi er nødt til å reise andre steder i Norge eller utenlands for å trene. Man blir ikke verdens beste skøyteløper når man kun trener ute, det er jeg sikker på, sier Lund.

Til Adresseavisen uttalte kommunaldirektør Ola By Rise mandag at ny hall på Leangen er på prioriteringslisten til kommunen. De siste årene har mangel på profiler og rekruttering gjort at skøyter har blitt mindre og mindre prioritert på TV-skjermene og i media. Det er ikke et argument mot, men for ny hall ifølge Lund.

- Jeg mener politikerne må ta tak for å endre det. Det er mange gode skøyteløpere i Trondheim og potensialet er stort. Det er en sporty kultur i Trondheim, så hvis det hadde kommet en hall, hadde vi fått flere rekrutter. Media må bli flinkere til å skrive om det også, nylig vant det norske laget en lagtempo igjen også, sier 22-åringen.

- Brutalt

En av Norges beste skøyteløpere på herresiden erkjente overfor Bergens Tidende at forholdene i Trondheim ikke var optimale. Sverre Lunde Pedersen forsvarte likevel sin NM-tittel.

- Det var kanskje enda tyngre baneforhold enn i går, og jeg måtte virkelig jobbe hele veien. Vi fikk ikke noe gratis, så det var brutalt, sa Lunde Pedersen.