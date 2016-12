Kapteinen foreslo den nye treneren

I to perioder har han trent Frøya, som i årets sesong var i samme 4.-divisjonsavdeling som gultrøyene. I tillegg har han bakgrunn fra Buvik og trent lag på østlandet. Både Biri senior, Gjøvik SK G-16, Raufoss/Vind Kvinner, Fagerborg og Stabæks interkretslag har hatt Fjæran som sjef.

- Flink med unge spillere

- Jeg spilte inn noen signaler på hvem jeg mente kunne passe som ny trener, sier Dahlø Wærnes.

Søndag fikk spillerne møte sin nye sjef da laget hadde oppstartsmøte for 2017-sesongen hjemme på Kvål. Allerede i starten av november hadde Trønder-Lyns kaptein spilt inn forslaget til styret.

- Han er flink til å bygge opp lag som ligger litt nede på tabellen. En type som har litt ambisjoner med å ta lag høyere i divisjonene, sier han.

Offensiv fotball

- Dessuten er han flink med unge spillere som har potensial, fortsetter Dahlø Wærnes.

Han tror ikke det blir kjedelig å se fotball på Sørøya heller i 2017 og tror på angrepsvillig fotball.

- Jeg mener han står for angrepsfotball. Fra nå blir det ikke å ligge på bakpå og kontre. Vi skal stå høyt og spille angrepsvillig fotball, sier Dahlø Wærnes.

- Jeg er glad for at de tok det valget, understreker han.

Noen gir seg?

Uten å nevne navn har kapteinen fått signaler fra spillergruppa på at noen er i tenkeboksen for å gi seg, men erfaringsmessig har noen det med å komme tilbake når snøen har smeltet på kunstgresset.

- Noen har signalisert at de tenker på å gi seg, men det er veldig tidlig enda. Det kan godt hende de får mer motivasjon når gresset er grønt. Vi stiller med et godt mannskap i januar uansett. Ut ifra det vi hørte på oppstartsmøtet, lover det ganske godt, sier Dahl Wærnes.

- Nå gleder jeg meg til å ta fatt på en ny sesong, for det her tror jeg blir kjempeartig, fortsetter han.

Rolig om opprykk

Forgjenger Ketil Eggan var trener for laget siden 2011-sesongen og rykket opp fra 5. divisjon i 2015. Dessverre ble sesongen i 4. divisjon rimelig kjedelig, da omleggingen av 2. divisjon gjorde at over halvparten av lagene måtte rykke ned på nivå fire-fem og seks. Der var laget Kvål tidlig ute av løpet om å kunne klare seg. Eggan uttalte i forrige uke at Trønder-Lyn kan være med å kjempe om opprykk tilbake, men Dahlø Wærnes er litt roligere på den fronten.

- Vi skal ha det artig og øke ferdighetene på hver enkelt. Ta det som det kommer. Det får være målet, sier han.

Det lyktes ikke Trønderbladet å få tak i Kjetil Fjæran.