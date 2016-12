Byåsen vil ha spiller fra Melhus

Melhus fotball gjennomførte en svært god sesong i 2016, som ble toppet av opprykk til 4. divisjon. Planleggingen av neste sesong er allerede godt i gang og Melhus fortball har etter det Trønderbladet kjenner til, mottatt en konkret forespørsel fra 2.-divisjonslaget Byåsen på midtstopper Eirik Ramlo. Ramlo har tidligere spilt på samme nivå for nå nedlagte Rødde i Gruva og har spilt under påtroppende Byåsen-trener Håvard Johannessen.

- Smigrende

- Jeg har vært i kontakt med Byåsen og hørt hva de har å si. Det er så klart smigrende at klubber i den spissede 2. divisjonen viser interesse, men det skal mye til for at jeg forlater Melhus nå. Det skjer mye spennende i klubben som jeg ønsker å være en del av. Jeg har blitt enig med Byåsen om at vi gjenopptar kontakten etter nyttår, skriver Ramlo selv i en kommentar til Trønderbladet.

Ingen nye er klare

Melhus har sendt brev på flere spillere som til daglig spiller i 3. divisjon. På spørsmål om Melhus-guttene Erik Brækken og Edvard Ølstøren kan være aktuelle, svarer hovedtreneren slik:

- Det er to spennende navn. Ingen er foreløpig klare og ingen har dratt, så det er ikke noe konkret å melde enda. Når det gjelder Edvard Ølstøren er det et stort talent som dessverre har fått de siste årene ødelagt på grunn av skader. Hvis han får orden på det, kan det være et interessant navn for oss, avslører Berg.

Erik Brækken har bøttet inn mål for Tillerbyen i årets 3. divisjon og har vært med å spille futsal sammen med Melhus i vinter.

Strand fortsetter trolig

Roar Strand gjorde uventet comeback for Melhus i sommer i en alder av 46 år. Den tidligere Rosenborg-legenden var med å bidro til høstens opprykk og har ikke stengt døren med tanke på videre spill i Melhus-trøya.

- Roar blir trolig med videre, men i hvor stor grad gjenstår å se. Han er en stor ressurs i spillergruppa, både på og utenfor banen, så hans tilstedeværelse er uvurderlig, poengterer Berg.