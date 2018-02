Må i fengsel etter ruskjøring

Nyheter

En mann i 30-årene er dømt til fengsel i 25 dager, 10.000 kroner i bot og inndragning av førerkortet i tre år etter blant annet ruskjøring. Det ene tiltalepunktet gjaldt kjøring med en promille tilsvarende 1,2 i Melhus 3. november i fjor. Ett annet gjaldt besittelse av hasj og bruk av cannabis.

Det var under en rutinekontroll mannen ble stanset, og en politibetjent syntes det luktet hasj i bilen. Hun bad mannen avgi spyttprøve, og den ga utslag på hasj. Tiltalte mener at han ikke var påvirket av cannabis under kjøringa, men at han hadde røkt hasj kvelden før. Retten viser til blodprøven som ble tatt, og mener at mannen burde forstå at han var påvirket. Det ble funnet hasj i bilen hans. Førerkortet til mannen ble beslaglagt etter ruskjøringa i Melhus, men mannen var likevel ut på kjøretur 10 dager senere. Kjøreturen var et annet sted i landet. Mannen har erkjent kjøring uten førerkort og besittelse av hasj.