Hestefølge i Melhus

For 300 år siden var det iskaldt da tusenvis av sultne soldater ankom Melhus der de bokstavelig talt spiste seg gjennom bygda. Armfeldts hærtog slo feil da Norge skulle erobres, og mange omkom i en snøstorm i grensefjellene mellom Holtålen og Sverige.

Bitende kald motvind var det også da Trøndelag kjørelag søndag morgen dro fra Skjetlein på vei sørover. Hestefølget gikk gjennom Melhus sentrum, og etter et par timers gange ankom de Prestegårdslåna der de ble tatt varmt imot. Der vanket det høy som var hesjet sist sommer til hestene, og kortreist mat til de tobeinte.

– Det ble litt motvind og sidevind, og vinden tok tak i stakken. For meg er turen fra Trondheim til Røros en ferie, og det går ikke fortere enn vi går. Gjennom turen får vi med oss markeringa av at det er gått 300 år siden Armfeldts soldater var i Trøndelag, sier Aud Irene Gresseth som sammen med Joralf Rådal gikk med hesten Zultan.

I Melhus er det for lite snø til at hestene kan dra slede, men fra Kotsøy blir det sledetur, opplyser Gresseth. Målet er Røros der martnan starter 22. februar. Terje Holkestad i følget var utkledd som norsk dragonsoldat.

Var i prestegården

Kristine Kaasa Moe fra stiftelsen Prestegårdslåna i Melhus tok imot følget, og orienterte om prestegårdslåna som ble berget gjennom dugnadsarbeid. Dagens prestegård ble bygd etter at general Armfeldt hadde forlatt bygda der soldatene oppholdt seg en hel måned i 1718. Prestegården var så nedslitt at den måtte rives. Soldatene inntok prestegården som hadde middelalderkirka i Melhus som nabo og 16 bygninger, og de rekvirerte mat fra prestegården og fra nabogårder.

Arne Skarsem holder på med en modell av hvordan prestegården og middelalderkirka så ut i 1718, og den fikk både Trøndelag kjørelag og de mange frammøtte se på søndag.

– Soldatene var i Melhus i en måned, og det var helt krise at de tok så mye fra gårdene. Fra gården jeg kommer fra, tok de hesjestaurene for å ha brensel mens de brente opp kapellet som presten hadde tatt ned fra Vassfjellet for restaurering. Det må ha vært forferdelig kaldt da de var her, og de var ikke særlig godt kledd. Da var det ikke rart at mange av dem frøs i hjel, sier Skarsem.

Armfeldts soldater etterlot seg ei bygd i ruiner Rekordmange møtte opp for å høre om Armfeldts soldater som var én måned i Melhus i 1718.

Gjestene ble traktert med potetsuppe, en kjøttrett, hjemmebrygget øl og kaker. Alt er lokalprodusert, og både forretten og hovedretten er laget med råvarer fra Melhusgården. Folk kunne også få se et gevær med bajonett som ble funnet i Holtålen for 300 år siden, og som eies av Ragnhild Overbye.

Etter stoppet ved Prestegårdslåna, dro følget videre til Ler der de overnatter i Ler putballpark.

Se flere bilder i papiravisa.