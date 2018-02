En kasse gir fin støtte

Nyheter

Mange barn har med seg skøyter og hjelm, og de får gå på skøyter store deler av utetida. Det varierer hvor lenge de ønsker å stå på skøytene.

- Barna er ivrige etter å prøve, og vi ser nye ferdigheter hver dag, forteller pedagogisk leder Hilde Martinsen som har sendt oss en liten rapport med bilder fra skøytebanen.

Hun ser at barna utvikler seg mye i løpet av den tiden de er der, og nivået varierer. Noen er avhengig av støtte, i form av for eksempel kasse, mens andre går helt alene.

- For noen av barna er det å reise seg opp den største utfordringen, mens hos andre er det å skli på skøytene neste steg. Voksne - og barn hjelper til med å støtte og veilede. Barna deler kompetanse og er gode veiledere for hverandre. Vi ser mye bevegelsesglede på isen, både blant de med skøyter og de uten, forteller Martinsen.

Det har vært en prosess i forkant med å lage jevn skøyteis.

Etterpå er isen blitt vannet og vedlikeholdt for at den skal bli best mulig, og sammen med barna har de ansatte brøytet isen for snø.