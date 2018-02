Dette er noe av det som skjer i helga

Nyheter

Denne helga skjer det mye på kulturfronten. Fredag arrangerer Melhus kommune barnas kulturmønstring, og denne er for barn i 1.–4. klasse og som er elever i Kulturskolen i Melhus. Lørdag er det UKM (bilde fra i fjor) for ungdom i Melhus rådhus.

Søndag arrangeres konserten «No One Fights Alone» i Støren kulturhus, og det er Støren Musikkorps som inviterer til konsert. Konserten skal gå til lokale tiltak for kreftrammede. Samme dag kommer Trøndelag kjørelag til Melhus for å gå i fotsporene til Armfeldts hær som var i Gauldalen for 300 år siden. Hestekjørerne skal overnatte i Ler putballpark. Søndag har Røde Kors øvelse på Samatun i Melhus for å øve på redning av personer etter skred.

Ett annet høydepunkt i helga er OL, og mange vil nok følge spent med på om lokale utøvere som Marit Bjørgen tar gull.