Her er retten og tiltalte på drapsstedet

Nyheter

Torsdag ettermiddag dro lagrettemedlemmer, dommere, forsvarere, aktor og andre involverte i drapssaken til Ler for å se på huset der Råger Holte (38) ble drept 24. januar i fjor. Med var også den drapstiltalte 27-åringen som ble ledsaget av to politibetjenter.

27-åringen ble med inn i huset der retten fikk omvisning. Inne i stua står møbler fortsatt slengt omkring slik de gjorde da politiet kom til åstedet 25. januar i fjor. Ved ett av stuevinduene står den omtalte toseteren som har et knivstikk i ryggen.

Den første som kom ut etter befaringa inne, var tiltalte. Han ble stående utenfor inngangsdøra der han røkte en sigarett. Også familiemedlemmer var med på befaringa.

Forsvarernes ønske

Befaringa kom i stand etter at fagdommerne innvilget ønsket fra forsvarerne Arve Opdahl og Christian Wiig om å ta med retten til åstedet på Ler. Med på befaring var også kriminaltekniker Frode Reiten som i retten har redegjort for de funn politiet har gjort, og hvordan sporsikringa skjedde etter at politiet fikk melding om at Råger Holte var funnet død i huset.

Aktor Per Morten Schjetne har ment det var unødvendig å dra på befaring fordi Kripos hadde tatt mange bilder fra huset både innvendig og utvendig. Bildene er tatt slik at seeren får en 360-graders vinkel.

Det grønnmalte huset ligger ved fylkesvegen (Fremovegen) på Ler, og er blitt plombert av politiet. Elva Kaldvella renner forbi like ved. Gauldal brann og redning ble bedt om å søke i elva i fjor for å se etter våpen og annet, og fant ingenting. Politiet brukte også en spesialhund som kan markere på blant annet blod. Inne fant politiet bajonetten som Råger Holte ble stukket 160 ganger med hvorav åtte ganger i ryggen.

- Jeg synes jeg ikke fortjener å ha tittelen drapsmann, sa tiltalte i lagmannsretten tidligere i uka.

27-åringen har erkjent at han drepte kompisen Holte, men mener det var i selvforsvar. I retten har han erkjent at han sendte tekstmelding til Holte selv om han visste at Holte da var død. De sakkyndige mener 27-åringen ikke var psykotisk da han drepte Holte, men psykiater Solveig Klæbo Reitan sa på spørsmål fra en av fagdommerne, at det ikke er vanlig å stikke noen over 100 ganger.

Flere voldsepisoder

I dag har lagmannsretten fått høre flere vitner. Blant dem de to som var innblandet i en voldsepisode hos Råger Holte helga før drapet. En av dem ble siktet for drap, og saken er blitt lagt vekk. Andre vitner er tre ansatte i fengselet der 27-åringen har sittet i varetekt siden han ble pågrepet 25. januar i fjor.

Kan bli forvaring

Saken fortsetter med prosedyrer og lagrettemedlemmenes avgjørelse om 27-åringen er skyldig eller ikke. Aktor Schjetne opplyser at prosedyrene blir på mandag. Blir han kjent skyldig, avgjør dommerne om han skal dømmes til forvaring eller fengselsstraff. Spørsmålet om erstatning blir også avgjort. Tingretten dømte 27-åringen til 15 år i forvaring. 27-åringen sitter i varetekt i Trondheim fengsel, og har hatt med seg to betjenter når han har vært i retten.

Melhus kommune eier huset som Råger Holte leide, og virksomhetsleder Morten Børseth sier at kommunen ikke har avgjort ennå hva som skal skje med huset. Boligen er plombert av politiet, og er ikke frigitt siden det ikke foreligger dom i saken.