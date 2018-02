Et lys i berget fattet politiets interesse

Nyheter

En person på Øysand hadde observert et lys som beveget seg i det bratte terrenget mot Øyberget. Klokka var 19.30, og politiet vurderte henvendelsen slik at de ville sjekke saken nærmere.

Politiets operasjonsleder sier at de sendte en patrulje til stedet, som ganske raskt kunne stadfeste at det foregikk isklatring i det bratte berget. Politiet møtte klatrerne, og kunne forsikre seg om at alt var i orden.

– Har politiet noen innvendinger mot slik aktivitet?

– Nei, dette er jo bare trivelig. Øysand er et populært sted for isklatring, og de som ferdes der vet at de er ansvarlig for egen sikkerhet. Vårt inntrykk er at klatrerne er veldig opptatt av sikkerhet, og de er kurset for dette, sier operasjonslederen.