Menn tatt i stjålet bil på E6

En mann i 20-årene og en mann i 30-årene ble natt til onsdag pågrepet i en stjålet bil på E6 i Melhus.

En politipatrulje ble oppmerksomme på den aktuelle bilen på Heimdal, og mente å kjenne den igjen som nylig stjålet, ifølge politiets operasjonsleder Ebbe Kimo.

- Bilen ble senere stanset og kontrollert på Melhussletta, og vi fikk bekreftet at det var snakk om en bil som er meldt stjålet. To menn ble tatt med inn og satt i arrest. De er mistenkt for biltyveri, sier Kimo.

De to beskrives som god kjente av politiet.

Politiet mistenker også at minst en av mennene var med på et innbrudd i en bedrift på Lade tidligere på natta. Politiet kjenner ikke til om noe ble stjålet i forbindelse med innbruddet.