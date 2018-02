Lerdrapet: - Det har vært mye slåssing

Nyheter

De brukte gjenstander som de hadde i nærheten, og som de slo mot den andre. I mange tilfeller ble ting ødelagt, fortalte ett vitne under drapssaken i Frostating lagmannsrett onsdag.

- Absurd at det gikk så langt

26-åringen var innkalt som aktors vitne, og han var blitt bedt om å skildre forholdet mellom Råger Holte og den drapstiltalte 27-åringen. Han kalte seg bekjent av de to.

- Ofte starter med en bagatell og så utvikler seg til fysisk. Jeg vil si at det var mer vennskapelig slåssing. Det er litt absurd at det gikk så langt hver gang de var uenige, fortalte vitnet.

Ankesaken etter Lerdrapet startet på mandag. Etter at det ble kjent at den drapstiltalte 27-åringen fra Melhus erkjenner å ha drept Råger Holte 24. januar i fjor, er mange av vitnene frafalt av aktor Per Morten Schjetne og forsvarerne Arve Opdahl og Christian Wiig.

Ett av vitnene som var i tingretten og som møtte nå, var 26-åringen som kjente både drapstiltalte og Råger Holte. Han hadde møtt dem ved flere anledninger, og beskrev i retten episoder der han så at Holte og den drapstiltalte slåss. Selv hadde han bedt dem skjerpe seg, forklarte han. Slik han opplevde det, var det mange slåsskamper der Holte og den drapstiltalte var involvert og at det varierte hvem som vant dem.

Vitnet beskrev Holte og den drapstiltalte som opptatt av kniver. Bajonetten, som er en kniv til å sette foran på et skytevåpen, hadde han aldri sett og heller ikke da han var på besøk hos Råger Holte søndagen før Holte ble drept. Den drapstiltalte var da også i huset. Stemninga i huset på Ler beskrev vitnet som rolig.

En venn av Holte som selv ble siktet og satt i varetekt, beskrev Holte som en person med et stort og varmt hjerte for andre. Siktelsen mot denne mannen ble henlagt.

Forsøkte å beskytte seg

I dag har også patolog Harald Aarset vitnet, og han fortalte at mange av knivstikkene Holte fikk, skjedde etter at han var død. Holte hadde skader på armene som patologen mener kom fra da Holte forsøkte å avverge knivstikk. Patologen kom også inn på at siden Holte var ruset på det tidspunktet da angrepet kom, kan han ha hatt redusert evne til å forsvare seg.

- Mange skader er helt åpenbart påført mens han ikke var i live, sa Aarset.

Tidligere i uka har aktor Schjetne opplyst at Holte fikk 160 stikk, og at noen av dem var på ryggen.

27-åringen har hevdet at han stakk med kniven som følge av nødverge, og at han ble angrepet av gjenstander som Holte skal ha kastet mot ham. Kriminaltekniker Frode Reitan opplyste tirsdag i retten at flaggstanga som skal ha vært festet på veggen utenfor huset Holte leide på Ler, ble funnet inne i huset og ikke hadde spor av blod. Politiet har ikke funnet spor av blod fra drapstiltalte på en klappstol som lå slengt på stuegulvet. Holte var dekket med et flagg og en hundeseng da han ble funnet død.

Mener det var nødverge

- Vi står fortsatt ved at dette handler om nødverge, sier forsvarer Arve Opdahl til Trønderbladet.

27-åringen har ikke erkjent straffskyld, og har forklart at Holte kom mot ham med en kniv. Ifølge 27-åringen gjorde Holte en seksuell tilnærmelse til ham, og at han ikke ønsket dette. Da han ble pågrepet, hadde han blåmerker og en sakkyndig mener at han kan ha blitt truffet av en stump gjenstand.

Rettssaken fortsetter med at vitner skal inn i salen. Blant dem er ansatte fra Trondheim fengsel som forsvarerne har stevnet fordi de ønsker å få fram et bilde av hvordan den drapstiltalte har oppført seg i fengselet etter april i fjor. Det 27-åringen har forklart, er at han jobber i et mekanisk verksted i fengselet og studerer historie på videregåendeskole-nivå.