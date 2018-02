UP stanset 62 bilister i Melhusvegen

Nyheter

Tirsdag formiddag var Utrykningspolitiet (UP) igjen på plass i Melhusvegen for å gjennomføre trafikkontroll.

- I dag har vi en trafikkkontroll med fokus på rus, belte- og mobilbruk, opplyser Roy Borgen i UP til Trønderbladet.

Det er bare to uker siden de sto på nøyaktig samme sted.

- Vi jobber i UP og har trafikkontroller hver dag. Det er bare tilfeldig at vi står her to ganger på ganske kort tid. Dette gjør at vi øker oppdagelsesrisikoen, sier Borgen.

Totalt 62 bilistene ble stanset i begge retninger i løpet kontrollen. Ingen reaksjoner ble gitt. Dette melder Trøndelag politidistrikt på Twitter.

- Mandag kveld ble en gullsmedforretning ranet i Trondheim. Er dette noe dere sjekker ut i dag?

- Det er ikke derfor vi står her, men vi har alltid øynene åpne for andre ting når vi har kontroll. Det hender at vi avdekker andre ting også, forteller Borgen.