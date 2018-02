Lerdrapet: - Så kniven i magen hans

Nyheter

I Frostating lagmannsrett fortsetter 27-åringens forklaring på hva som skal ha skjedd da Råger Holte (38) ble drept på Ler. 27-åringen har erkjent at han har drept kompisen 24. januar i fjor, og hevder at det skjedde i nødverge. Mens han i tingretten nektet å forklare seg og har hevdet at han ble anbefalt det av forsvarerne, forteller han nå hvordan han mener drapet skjedde.

Bajonetten

Ifølge 27-åringen dro både han og Råger Holte ut kniven. Aktor Per Morten Schjetne har konfrontert 27-åringen med at Holte fikk 160 bajonettstikk.

- Jeg husker 5-10 stikk, har 27-åringen sagt flere ganger. På rettsakens første dag sa han at de var ruset etter å ha drukket alkohol, røkt hasj og brukt tabletter. Hasjen skal de ha kjøpt i Buvika.

Bajonetten var i stua i huset Holte leide på Ler, og ble funnet ved siden av Holte da politiet kom til åstedet. På slira som også ble funnet i stua, fant politiet fingeravtrykk fra tiltalte.

27-åringen bad i retten om å få slippe å se bilder fra obduksjonen - noe aktor først sa at han synes at han burde.

Det 27-åringen har forklart, er at han lå i en sofa i stua til Råger Holte, og at Holte kom mot ham med bajonetten. Så skal Holte ha stukket kniven i sofaen, og 27-åringen sier at han sparket etter Holte.

- Holte pleide ikke å ødelegge møbler. Jeg var så redd og han hadde ingen planer om å slutte. Hadde det vært mulig, ville jeg ha ringt etter ambulanse, sa 27-åringen.

Etterpå skal begge ha falt ned på gulvet der Holte ifølge 27-åringen landet på ryggen.

Ifølge 27-åringen dro både han og Holte ut kniven og at det ble en videre kamp. Holte og 27-åringen skal da ha ligget mage mot mage ifølge 27-åringens forklaring.

- Akkurat der og da var jeg i en situasjon ikke vært før. Jeg var livredd og kjempet for livet mitt. Jeg husker at jeg stakk 5-10 ganger. Han prøvde å ta livet av meg. Jeg gikk i forsvarsmodus. Jeg har respekt for kniver og er redd blod. Jeg har aldri brukt kniv i hele mitt liv. Faren min har lært meg at det er feigt, sa 27-åringen som mener det er flaks at han ikke ble drept.

Stukket i ryggen

Aktor Schjetne har spurt 27-åringen om hvordan han kan forklare at Holte fikk åtte knivstikk i ryggen og om det er forenelig med nødverge. Til det hadde 27-åringen ingen forklaring. Videre har aktor pekt på at tiltalte ikke hadde noen knivstikk. 27-åringen ble skadet i ansiktet under basketaket, og han forteller at han og Holte tidligere hadde slåss 30-50 ganger der slåsskamper resulterte i bruddskader og blåøye.

Da 27-åringen sa at han hadde fått råd om ikke å forklare seg i tingretten, protesterte forsvarer Christian Wiig og sa at det var helt ukjent for ham at forsvarerne hadde gitt råd om ikke å si noe om stikket i sofaen.

I forklaringa viser 27-åringen til bilder han har sett fra etterforskningsmaterialet.

Aktor varslet i starten av rettssaken andre dag at det blir endringer i vitnelista, og at vitner frafalles. I går varslet forsvarerne at de frafaller 15 vitner. Også i dag sitter det en del publikummere i salen.

Dersom lagrettedommerne kommer fram til at 27-åringen er skyldig, kommer det en avgjørelse på om straffen vil være forvaring eller tidsbegrenset fengselsstraff. De rettsoppnevnte sakkyndige mener at 27-åringen ikke var psykotisk i gjerningsøyeblikket,men kan ha en alvorlig personlighetsforstyrrelse.