Lerdrapet: - Ingen lettelse at tiltalt har erkjent drapet

- Det er ingen lettelse på bakgrunn av at tiltalte hevder nødverge. Normalt sett ville en erkjennelse ha vært en lettelse for de pårørende, sier bistandsadvokat Mette Skoklefald til Trønderbladet.

Hevder det var nødverge

Mandag ble det klart at den tiltalte 27-åringen har erkjent at han drepte Råger Holte 24. januar i fjor. Samtidig har 27-åringen påberopt seg nødverge, og han har gjentatte ganger sagt at han ble redd da Råger Holte skal ha kommet mot ham med en bajonettkniv.

Erkjennelsen har ifølge bistandsadvokat Skoklefald, altså ikke følt til lettelse hos mor til drapsofferet.

- Det hevdes fra drapstiltalte at det var sønnen hennes som startet det hele. Hun mener at det er tegnet et helt feilaktig bilde av sønnen, sier Skoklefald.

- Tung belastning for mora

27-åringen har forklart at han ble angrepet av Råger Holte, og han har benektet å ha kastet noe på Holte. Han har i retten forklart at han husker bare 5-10 stikk, mens aktor Per Morten Schjetne har opplyst at Holte ble påført 160 stikk hvorav 8 i ryggen.

I tingretten la bistandsadvokaten fram erstatningskrav på 200.000 kroner til mor og dekning av begravelseskostnader, og Skoklefald opplyser at hun opprettholder kravet på vegne av mora.

- Det som har skjedd, har vært en tung belastning for mora, sier Skoklefald.

Mora fikk først mandag vite at 27-åringen erkjenner drapet på sønnen som var hennes eneste barn. 27-åringen har ikke erkjent straffskyld.