Tannklinikk et fyrtårn for miljøet

- Vi har jobbet en del for å på plass alt som skulle til for å bli miljøfyrtårnsertifisert, sier Wenche Husby, tannhelsesekretær og tillitsvalgt hos Skaun Tannklinikk.

- Tannklinikkene i hele Trøndelag fylke har jobbet sammen mot dette målet, en lærerik og interessant prosess og vi har helt klart blitt mer bevisst på f. eks. avfallssortering og energibruk, sier Wenche Husby.

- Tannklinikken har jo begrensede muligheter til å redusere bruk av engangsutstyr ettersom det går mye av dette til pasientene, men vi er blitt flinkere til å sortere emballasje, forklarer Husby:

- Det er ikke bare avfall og energi som skal være på topp. Tannklinikken har også måttet dokumentere at den har gode rutiner på arbeidsmiljø og HMS. Det er viktig at alle som jobber her har det bra og at vi kan snakke sammen. Det er slik vi gjør hverandre gode og finner på nye ide r så vi kan bli enda bedre, avslutter Wenche Husby.

