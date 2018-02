Lerdrapet: - Husker ikke alle stikkene

Nyheter

- Jeg er glad jeg er i live, sa 27-åringen fra Melhus da han skulle forklare retten hva som skjedde da Råger Holte ble drept 24. januar i fjor.

27-åringen nektet i tingretten å forklare seg, mens han i lagmannsretten både har erkjent å ha drept Råger Holte og har villet forklare seg.

Mener han er ærlig

- Skulle jeg bli dømt nå, har jeg vært ærlig, sa 27-åringen på spørsmål fra dommer Randi Grøndalen om hvorfor han nå ville forklare seg og ikke i Sør-Trøndelag tingrett.

27-åringen fortalte at han hadde kjent Råger Holte (38) i 2-3 år, og at han søndag 22. januar i fjor kom på besøk. Alt gikk ifølge 27-åringen bra inntil at han våknet på sofaen i stua av det han mener var en seksuell tilnærming fra Holtes side. 27-åringen har sagt at Holte ville ha ham på soverommet, men at han ikke ville det. De skal deretter ha kranglet, og at stemninga ikke ble bedre av at 27-åringen ville ta opp en sak med Holte.

Han har videre fortalt at han ble slått flere ganger, og at Holte skal ha tatt bajonetten og stukket den i sofaen der 27-åringen satt. Deretter skal de ha slåss og kjempet om kniven.

- Husker ikke alle stikkene

- Jeg husker ikke alle stikkene, men jeg trodde det var 5-10. Jeg var veldig redd, sa 27-åringen.

Ifølge 27-åringen foregikk knivstikkinga om morgenen 24. januar, og at knivstikkinga pågikk i løpet av et par minutter.

Da han oppdaget at Holte var død, ble han sjokkert.

- Hadde det vært et kamera i stua til Holte, ville jeg ha ringt politiet, sa 27-åringen.

27-åringen er blitt avhørt seks ganger, og har overfor politiet benektet å ha brukt bajonetten.

Han sier at han angrer på at han ikke ringte politiet, men at han mener at han hadde dårlig erfaring med politiet siden han hadde sittet i fengsel før og at han ønsket å glemme alt. I retten har 27-åringen sagt at han kan ha brukt ett sekund pr. stikk, men at han ikke husker mer enn 5-10 stikk med bajonetten som ble funnet ved siden av Råger Holte. Ifølge 27-åringen skjedde drapet i den tida han ringte mora.

- Bortsett fra at han er blitt stukket med kniv, har jeg ikke brukt spesielt med vold mot ham først, sa 27-åringen.

Ifølge 27-åringen hadde de to slåss tidligere, men at han fikk "litt sjokk" da Holte skal ha kommet mot ham med kniven. Politiet har funnet 27-åringens fingeravtrykk på slira til bajonetten. 27-åringen er inne på at han kan ha lagt flagget som hang utenfor hjemmet til Holte, over Holte da han var død. Men at han ikke er sikker fordi han ikke husker.

27-åring erkjenner å ha drept Råger Holte (38) 27-åring fra Melhus er tiltalt for å ha drept kompisen med over 100 bajonettstikk,og erkjenner at han drepte Råger Holte. Han mener at han handlet i nødverge.

Etter drapet gikk han ned til Coop Prix Ler, og sier i forklaringa at han ville kjøpe seg en øl for å glemme alt. Også da han kom hjem, ville han bare glemme alt, har han forklart. Den så omtalte Ulvang-genseren som politiet mener at 27-åringen vasket for å fjerne blodspor og som krympet kraftig, synes 27-åringen det er vanskelig å forklare seg om. Han sier at han ikke kan si 100 prosent sikkert at det er hans genser.

Om å være drapsmann

- Det var ikke jeg som tok initiativ til at jeg skulle bli en drapsmann. Jeg har fortalt sannheten bortsett fra et par detaljer, sa 27-åringen.

Mor til Råger Holte fikk beskjed av bistandsadvokat Mette Skoklefald mandag morgen om at 27-åringen hadde bestemt seg for å erkjenne at han drepte Råger Holte. Ifølge 27-åringen var det først søndag at han var 100 prosent sikker på at han ville innrømme drapet. 27-åringen erkjenner ikke straffskyld, og mener at han handlet i nødverge. Bistandsadvokaten varslet i tingretten erstatningskrav til Råger Holtes mor, og bekrefter at hun vil gjøre også det i lagmannsretten.

Aktor Per Morten Schjetne sier at han ikke har noen kommentar til 27-åringens forklaring i retten.

Tirsdag skal 27-åringen forklare mer om hva som skjedde i hjemmet til Råger Holte, og så skal de sakkyndige uttale seg om 27-åringens helsetilstand. Ifølge de sakkyndige kan 27-åringen ha en hjernelidelse.