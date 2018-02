I dag starter drapssaken

Nyheter

I Sør-Trøndelag tingrett ble 27-åringen fra Melhus dømt til 15 års forvaring, og 27-åringen anket på stedet. Saken kommer opp for Frostating lagmannsrett i dag, og aktor Per Morten Schjetne anslår at saken vil gå i lagmannsretten i to uker.

Nær venn

27-åringen var en nær venn av Råger Holte, og er tiltalt for å ha drept Holte med over 100 bajonettstikk i januar i fjor. Det siste kjente livstegnet fra Holte er fra overvåkningskameraet på Prix Ler mandag 23. januar. 27-åringen var på besøk hos Holte fra helga før Holte ble funnet drepte. Holte ble funnet død 25. januar av en montør som kom for å montere internettforbindelse. De sakkyndige er uenige om det eksakte dødstidspunktet.

- Har bare en mistenkt for Lerdrapet Mandag starter ankesaken i Lerdrapet i Frostating lagmannsrett, og aktor mener det er bare 27-åringen som er mistenkt for drapet på Råger Holte. Forsvareren vil ha juryen med til åstedet.

Forsvarerne Arve Opdahl og Christian Wiig mener at Holte kan ha blitt drept etter at 27-åringen forlot boligen. I tingretten nektet 27-åringen å forklare seg, og forsvarer Opdahl har sagt til Trønderbladet at det først i dag blir klart om 27-åringen vil forklare seg i lagmannsretten. Aktor Schjetne leste opp i tingretten teksten fra avhørene som 27-åringen gikk med på å delta i. Da han ble spurt om et flagg som skal ha hengt utenfor boligen Holte leide på Ler, avbrøt 27-åringen avhøret.

Tingretten beskrev drapet som brutalt, og mener det er gjentakelsesfare. Sakkyndige mener at 27-åringen kan ha en hjernelidelse.

Basketak

Det som har kommet fram, er at det var et basketak i boligen på Ler, og at både Holte og tiltalte fikk skader under slåsskampen. De skal begge ha vært ruset. Holte skal ha blitt truffet av flere gjenstander, og han var ifølge patologen stukket med over 100 bajonettstikk. Bajonetten var i boligen, og skal ha blitt kjøpt under utsalget på Fremo. Politiet mener at 27-åringen vasket klærne i boligen på Ler, gikk ned til Coop Prix Ler og tok så rutebussen hjem til der han bor et annet sted i Melhus. Ett av bevisene politiet har fokusert på, er en ullgenser som skal ha blitt vasket for å fjerne blodspor, men som krympet kraftig.

Over 300 vitneavhør er tatt, og det lokale politiet har sammen med Kripos, foretatt en svært omfattende etterforskning. 49 vitner ble innkalt til tingretten, og både aktor og forsvarere har antydet at det også i lagmannsretten vil bli mange vitneprov. Blant vitnene er mor til tiltalte og mor til Råger Holte samt folk som møtte tiltalte etter at han forlot boligen til Holte. Tingretten fikk også høre vitnemålene til de to andre som ble siktet i saken. Sakene for deres del er blitt lagt vekk av politiet.

Befaring

I forrige uke skrev Trønderbladet at forsvarer Opdahl ønsker at retten skal dra på befaring til Ler – noe aktor mener er unødvendig fordi politiet fikk tatt mange bilder på åstedet. Spørsmålet om befaring avgjøres av retten.

Mette Skoklefald fra Melhus er bistandsadvokat for moren til Råger Holte. I tingretten satte hun fram krav om 200.000 kroner i erstatning til Holtes mor og begravelseskostnader

Det er en jury med 10 som skal avgjøre skyldspørsmålet, og saken behandles etter den gamle juryordninga.