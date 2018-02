Hvor løp elgen?

Nyheter

Tirsdag morgen vil politiet ha en aksjon på Støren der de deler ut gule plastbånd, for å merke steder hvor du kjører på vilt.

– Vi ønsker at alle skal ha slike bånd liggende i bilen, sier lensmann Monica Brækken, og nevner at det har vært mange dyrepåkjørsler i vinter.

Sist helg ble hele fem dyr påkjørt av biler og tog i Gauldalen.

Gule bånd er til stor hjelp for ettersøksgrupper, som ofte bruker hunder. Da er det viktig å vite nøyaktig hvor de skal begynne å lete, forklarer lensmannen. Alle har plikt til å varsle politiet når de kjører på vilt, både der dyret dør med en gang eller løpere videre. Et effektivt ettersøk er viktig for å unngå lidelser for dyra.

Det gule båndet kan knytes på autovern, vegpisk eller trær.

Brækken opplyser at gule bånd kan fås ved en del rådhus og bensinstasjoner. Politiet vil stoppe biler og dele ut langs riksveg 30 på Støren fra tidlig tirsdag morgen.