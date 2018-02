27-åring erkjenner å ha drept Råger Holte (38)

Nyheter

I Frostating lagmannsrett erklærte 27-åringen fra Melhus seg ikke skyldig i drapet på kompisen Råger Holte (38) på Ler. Kort tid etter at rettssaken startet i dag mandag, fikk retten høre av en av forsvarerne at 27-åringen erkjenner drap.

Påroper seg nødverge

Forsvarer Arve Opdahl har nettopp opplyst at 27-åringen vil erkjenne at han drepte kameraten, men at han fortsatt nekter straffskyld. Forsvarerne har frafalt 15 vitner, og aktor Per Morten Schjetne konstaterer at det er en dramatisk endring i saken.

Til Trønderbladet siser Opdahl at 27-åringen mener at han handlet i nødverge.

- Hvis du handler i selvforsvar, har straffeloven en bestemmelse om at nødrett kan gi frifinnelse. Han vil gi en forklaring på alt som har hendt, sier Opdahl.

Opdahl opplyser at forsvarerne hadde møte med 27-åringen søndag kveld i fengselet,og at de da luftet muligheten for å påberope seg selvforsvar.

- Vi prøvde å forklare ham reglene om selvforsvar, sier Opdahl til Trønderbladet.

Ifølge Opdahl har 27-åringen ikke ville si noe om nødverge tidligere fordi han ikke hadde tillit til rettssystemet. At 27-åringen nå endrer forklaring, har kommet svært overraskende på politiet, og etterforskningslederen sier at påberoping av nødverge ikke var kjent for politiet før samme dag som rettssaken startet.

Til retten har Opdahl opplyst at 15 vitner er frafalt. Dette er vitner som belyser aktivitet rundt huset, sier Opdahl til Trønderbladet. Forsvarerne har antydet at de ønsker en befaring på Ler, og Opdahl sier til Trønderbladet at en befaring fortsatt er aktuell.

Mens 27-åringen i tingretten nektet å forklare seg, har forsvarer Opdahl opplyst til retten at 27-åringen vil forklare seg om det som skjedde i januar i fjor da kompisen ble drept med over 100 bajonettstikk.

- Ideelt sett burde han ha tilstått for lenge siden. Jeg ser foreløpig ikke grunnlag for nødverge,sier aktor Per Morten Schjetne til Trønderbladet.

I tingretten la aktor Schjetne ned påstand om 15 års forvaring, og hva som blir aktors påstand, vil Schjetne ikke si noe om ennå.

- Det tar jeg stilling til senere, sier Schjetne.

Schjetne fikk ikke vite om tilståelsen til 27-åringen før han ble innkalt til vitnerommet kort tid etter at rettssaken startet i dag mandag,og han har derfor ikke rukket å endre innledningsforedraget for å tilpasse det dagens situasjon.

Rettssaken startet i dag mandag. 27-åringen er tiltalt for å ha drept Holte i januar i fjor. Holte ble funnet død i hjemmet sitt på Ler 25. januar i fjor, og politiet mener at Holte ble drept enten natt til 24. januar eller 24. januar. Holte skal ha blitt stukket med bajonett over 100 ganger ulike steder på kroppen, og døde av forblødning. I boligen skal det ha vært en slåsskamp, og i avhør har 27-åringen antydet hva som startet slåsskampen. Det 27-åringen har forklart, er at Holte ville ha ham til sengs for å "kose", men at 27-åringen ikke ville det.

I tingretten ble 27-åringen dømt til 15 års forvaring, og ble også dømt til å betale erstatning til Råger Holtes mor.

Erkjenner drapet

27-åringen er i salen sammen med sine to forsvarere Arve Opdahl og Christian Wiig. Han er ikledd en hvit skjorte og dongeribukse. 27-åringen har sittet i varetekt siden han ble pågrepet 25. januar i fjor. På tilhørerbenken sitter mange tilhørere.

- Ikke skyldig, sa 27-åringen da dommeren spurte om hvordan han stiller seg til tiltalen da rettssaken startet.

Etter at 27-åringen nektet straffskyld, bad forsvarerne om en pause med begrunnelsen nye opplysninger. Aktor Per Morten Schjetne ble bedt om å komme inn i samme rom der tiltalte og forsvarerne satt. Etter en pause sier forsvarer Arve Opdahl at 27-åringen vil forklare seg, og at han erkjenner drapshandlingen.

- Jeg fortjener ikke tittelen drapsmann, sa 27-åringen i sin forklaring.

Ifølge 27-åringen var det ikke han som startet slåsskampen, og han forklarer at han var i sjokk etter at Holte var død.

Opprinnelig var det satt av 10 dager til rettssaken, men nå kan den bli vesentlig kortere ifølge dommeren og aktor. Forsvarerne har altså frafalt 15 vitner. Aktor Per Morten Schjetne holder nå sitt innledningsforedrag der han skisserer hva som skjedde på Ler. Råger Holte bodde i en leid bolig på Ler, og hadde besøk av 27-åringen. 25. januar i fjor ble Holte funnet død av en telemontør. 27-åringen ble først oppringt av politiet med status som vitne, og ble så siktet. I politiavhørene nektet 27-åringen å ha drept kameraten.

- Vi har en utvikling i saken der vi vet hvem som drepte Råger Holte, sier aktor Schjetne.

Per Morten Schjetne er aktor, mens Mette Skoklefald er bistandsadvokat for Råger Holtes mor. Aktor sier i innledningsforedraget at politiet hentet inn DNA fra 47 personer og fra det sentrale DNA-registeret samt mobildata. Over 300 vitneavhør er foretatt, og det er innhentet uttalelser fra flere sakkyndige. Politiet var innom boligen til Holte helga før drapet etter å ha fått melding om en voldshandling, og en av de impliserte ble siktet for å ha drept Holte. Siktelsen ble senere frafalt, og denne personen som er fra Østlandet, er helt utenfor mistanke. Under denne utrykninga tok politiet en del bilder inne i boligen.

I innledningsforedraget sier aktor at den krympende ullgenseren av merket Ulvang, ikke lenger vil være et sentralt bevis. Politiet mener at tiltalte vasket ullgenseren for å skjule blodspor. Han skal også ha vasket ei dongerybukse hjemme hos Råger Holte, og denne buksa lå i vaskemaskina da politiet undersøkte boligen. Politiet mener at 27-åringen bodde hos Holte fra søndag 22. januar til tirsdag 24. januar. Den siste observasjonen av Holte er mandag 23. januar.

"Ha en fin dag"

Tidlig om morgenen tirsdag 24. januar ringte 27-åringen fire ganger til sin bestemor, og så sendte han ei tekstmelding til sin mor med denne teksten: Kan du overføre 300? Ha en fin dag. 27-åringen ringte sin mor en rekke ganger mens han gikk ned til Coop Prix Ler etter å ha forlatt hjemmet til Råger Holte.

Aktor sier at politiets utgangspunkt er at Råger Holte er drept før 27-åringen forlater boligen, og at 27-åringen ikke er tilbake i boligen etter at han hadde forlatt huset. På et overvåkningskamera på Coop Prix Ler kan politiet se at 27-åringen har hevelser og skrammer i ansiktet.

Lerdrapet: Mistet sitt eneste barn Mor til drepte Råger Holte forteller om sjokket og tida etter at sønnen ble drept på Ler.

Avgjør skyldspørsmålet

Ankesaken kommer opp etter den gamle juryordningen, og skyldspørsmålet skal avgjøres ved at minst 7 av 10 dommere erklærer om tiltalte er skyldig eller ikke. 14 meddommere ble hentet inn og 10 er pekt ut etter at fire gikk ut etter loddtrekning. Av de 10 er 5 kvinner og 5 menn. Disse 10 har valgt en ordfører etter en avstemning. 27-åringen har altså erkjent å ha drept kameraten, men erkjenner ikke straffskyld.

I dag starter drapssaken En 27-åring er tiltalt for å ha drept Råger Holte med over 100 bajonettstikk, og i dag starter ankesaken i Frostating lagmannsrett.

Lagdommerne er Randi Grøndalen, Ragnhild Vada og Jon Kapelrud. Det er også to sakkyndige tilstede, og disse er psykiater Solveig Klæbo Reitan og psykolog Jan Erik Grinde. Dessuten er etterforskningsleder Per Christian Stokke blant dem som er i salen.

Les også: Politiet har brukt bilder fra overvåkningskamera og data fra basestasjoner

10 dager er satt av til ankesaken, og skyldsspørsmålet skal være avgjort torsdag i neste uke. Det er mange vitner som skal inn i salen og mange sakkyndige som skal avgi erklæring.