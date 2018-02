Maksimal fartsbot ligger på 13.000 kroner

Nyheter

Fra 1. januar 2018 kom det nye bøtesatser for fartsovertredelser. Lenge før du når maksimal bøtesats har du mistet førerkortet.

Bøtesatsene går fra 800 til 13.000 kroner.

Grensa for førerkortbeslag går ved 25 kilometer i timen over fartsgrensa når det er skiltet 60 eller mindre. I 70- og 80-sone ryker lappen ved en fartsovertredelse på 35 kilometer i timen eller mer. I 90-sone og over tåles en overskridelse på 40 kilometer i timen før du mister førerkortet.

Hvor lenge du blir uten førerkort avhenger av fartsoverskridelsen, men normalt fra tre måneder til tre år. Reglene finnes her.

Når du måles i radar eller fotoboks får du alltid et fratrekk i hastigheten som skal ta opp eventuelle unøyaktigheter under målinga. Der fartsgrensa er under 100 kilometer i timen trekkes det fra tre kilometer i timen på målt hastighet. Er fartsgrensa 100 eller over får du et fratrekk på tre prosent.

Her er den nøyaktige lista over bøtesater for hver enkelt fartsgrense.

Fartsovertredelse i 30-sone:

31-35 km/t - 800 kr

36-40 km/t - 2100 kr

41-45 km/t - 3800 kr

46-50 km/t - 5500 kr

51-55 km/t - 8500 kr

56-60 km/t - 10500 kr

61-65 km/t - 12000 kr

Fartsovertredelse i 40-sone:

41-45 km/t - 800 kr

46-50 km/t - 2100 kr

51-55 km/t - 3800 kr

56-60 km/t - 5500 kr

61-65 km/t - 8500 kr

66-70 km/t - 10500 kr

71-75 km/t - 12000 kr

Fartsovertredelse i 50-sone:

51-55 km/t - 800 kr

61-65 km/t - 3800 kr

66-70 km/t - 5500 kr

71-75 km/t - 8500 kr

76-80 km/t - 10500 kr

81-85 km/t - 12000 kr

Fartsovertredelse i 60-sone:

61-65 km/t - 800 kr

66-70 km/t - 2100 kr

71-75 km/t - 3800 kr

76-80 km/t - 5500 kr

81-85 km/t - 8500 kr

86-90 km/t - 10500 kr

91-95 km/t - 12000 kr

96-100 km/t - 13000 kr

Fartsovertredelse i 70-sone:

71-75 km/t - 800 kr

76-80 km/t - 2100 kr

81-85 km/t - 3400 kr

86-90 km/t - 4700 kr

91-95 km/t - 6400 kr

96-100 km/t - 8500 kr

101-105 km/t - 10200 kr

106-110 km/t - 11500 kr

111-115 km/t - 12500 kr

Fartsovertredelse 80-sone:

81-85 km/t - 800 kr

86-90 km/t - 2100 kr

91-95 km/t - 3400 kr

95-100 km/t - 4700 kr

101-105 km/t - 6400 kr

106-110 km/t - 8500 kr

111-115 km/t - 10200 kr

116-120 km/t - 11500 kr

121-125 km/t - 12500 kr

Fartsovertredelse 90-sone:

91-95 km/t - 800 kr

96-100km/t - 2100 kr

101-105 km/t - 3400 kr

106-110 km/t - 4700 kr

111-115 km/t - 6400 kr

116-120 km/t - 8500 kr

121-125 km/t - 10200 kr

126-130 km/t - 10600 kr

131-135 km/t - 12500 kr

Fartsovertredelse 100-sone:

101-105 km/t - 800 kr

106-110 km/t - 2100 kr

111-115 km/t - 3400 kr

116-120 km/t - 4700 kr

121-125 km/t - 6400 kr

126-130 km7t - 8500 kr

131-135 km/t - 10200 kr

136-140 km/t - 10650 kr

141-149 km/t - 12500 kr

Fartsovertredelse 110-sone:

111-115 km/t - 800 kr

116-120 km/t - 2100 kr

121-125 km/t - 3400 kr

126-130 km/t - 4700 kr

131-135 km/t - 6400 kr

136-140 km/t - 8500 kr

141-145 km/t - 10200 kr

146-150 km/t - 10600 kr

151-159 km/t - 12500 kr

Kilde: Riksadvokaten og Lovdata