Hit reiste 400.000 fra Norge i fjor

På Kanariøyene finnes alt man kan ønske seg for en vellykket ferie, sol, bad, aktiviteter, restauranter og nattliv. For deg som har vanskelig for å bestemme deg for hvor du skal dra har Ferieguiden.no satt sammen en liste over de fem mest populære reisemålene på Kanariøyene.

1. Playa de las Americas

Kanariøyene og Tenerife mest populære reisemål er favoritten Playa de las Americas. Her finner du både underholdning og strandliv for hele familien på den solsikre sørsiden av øyen.

2. Puerto Rico

På Gran Canaria sørvestlige kyst finner vi denne solsikre badebyen. I en dal mellom fjellene ligger den gamle fiskelandsbyen som har utviklet seg til en moderne ferieperle. Koble av på den fine, langgrunne sandstranden og spis godt på de trivelige restaurantene.

3. Playa del Ingles

Playa del Ingles er kanskje den mest allsidige badebyen på det sørlige Gran Canaria. Her forenes sol, bad, sport og underholdning med et stort tilbud av restauranter, barer og nattklubber – så uansett hvilken tid på døgnet det er, er det alltid noe å finne på. I Playa del Inglés ligger også øyens lengste sandstrand som strekker seg sju km ut til Maspalomas-oasen og Meloneras-området.

4. Maspalomas

I motsetning til naboen Playa del Ingles er atmosfæren i Maspalomas rolig og avslappet med lave bygninger, brede gågater og vaiande palmer. Det kjente naturreservatet Maspalomas-ørkenen med sine gyllengule sanddyner brer seg majestetisk utover et uendelig område langs den glitrende Atlanterhavskysten.

5. Puerto de la Cruz

Av mange ansett som den mest sjarmerende og kanariske turistbyen på Tenerife. I denne sjarmerende småbyen kommer du nærmere lokalbefolkningen og kan i ro og mak oppdage øyens mest naturskjønne områder. Utforsk koselige torg, uteserveringer og ta forfriskende dukkerter i de gigantiske saltvannbassengene eller den fine lavastranden Playa Jardín.

Kilde: Karin Moen / Reiseguiden.no

