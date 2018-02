Saniteten vokser etter 45 år med nedgang

Nyheter

– Vi er inne i en viktig snuoperasjon som gir resultater og har bevist at vekst i medlemstallet er mulig. 2017 ble historisk ved at organisasjonen avsluttet året med flere Sanitetskvinner enn året før. Dette etter 45 år med synkende medlemstall. Medlemmer gir oss muskler til å jobbe for kvinners og barns helse og for et likestilt samfunn, sier generalsekretær Grete Herlofson i Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS).

Fastelavnris gir viktige penger

Søndag 11. februar er det fastelavn og bjørkeris setter farge på mange tusen norske hjem. I organisasjonens 650 lokalforeningen knyttes det fastelavnsris som bidrar til å finansiere forskning som gir livsviktig kunnskap om kvinners helse. Og fjæra redder liv. I år forventer organisasjonen å selge fastelavnsris for cirka 12 millioner kroner. I løpet av de 15 siste årene har organisasjonen gitt langt over 150 millioner kroner til forskning på kvinners helse og livsvilkår der salg av fastelavnsris er den viktigste inntektskilden.

– En bjørkekvist med fjær finansierer forskning som tetter kritiske kunnskapshull. Fortsatt er det store kunnskapshull om kvinners helse, det gjør vi noe med, sier generalsekretær Herlofson. Et eksempel er at det forskes på hvorfor de fleste betennelsessykdommer, som leddgikt, gir økt risiko for hjerteproblemer. På idrettshøyskolen forskes det på den beste behandling av spiseforstyrrelser.

– Alle områdene der jenter og kvinner dominerer, blir dessverre underprioritert både når det gjelder forskning og behandling. På bakgrunn av utredninger, undersøkelser og forskningsmateriale, har vi i dag mer enn nok grunnlag til å fastslå dette, sier Herlofson, og legger til at de som kjøper et fastelavnsris bidrar i dugnaden for bedre kvinnehelse og et mer likestilt samfunn.

Norges største kvinneorganisasjon

Norske Kvinners Sanitetsforening ble etablert i 1896. Med 41.500 medlemmer er NKS Norges største kvinneorganisasjon. Hovedsatsingsområdet er kvinners helse og livsvilkår. Organisasjonen bidrar med rundt 100 millioner kroner årlig til lokale tiltak, og bevilger hvert år rundt 10 millioner kroner til forskning, hovedsakelig innen kvinnehelse. Organisasjonen har rundt 650 lokalforeninger, og eier om lag 30 helseinstitusjoner.