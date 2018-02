Flere skademeldinger etter januarværet

Nyheter

Forsikringsselskapene If og Gjensidige har i januar i år mottatt 25 prosent flere skademeldinger enn i samme måned i 2017. Årsaken er glatte veier og snø.

– Mange av ulykkene har skjedd på såkalte snøkaosdager, da skjer det mye. Men i januar i år har det også vært mange værskifter mellom kaldt vær og mildvær. Det har smeltet og frosset på igjen, sier kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If til NTB.

Felles for skadestatistikken for If og Gjensidige er at det dreier seg om mindre skader, der bilister har kjørt ut av veien eller sklidd inn i bilen foran.

– Mange av de skadene som kommer inn er små skader. Det er folk som sklir inn i portstolper eller inn i andre biler. Men bilene har ofte lav hastighet, sier Clementz.

– Det er mye småbulking, men ikke de alvorlige skadene, legger Bjarne Aani Rysstad, kommunikasjonssjef i Gjensidige, til.

Rysstad understreker at det er årets vinterforhold som er grunnen til det økte antallet innmeldte skader. Men både Clementz og Rysstad påpeker at folk flest ikke holder god nok avstand til bilene foran seg.

– Dette er et allment stort problem, sier Rysstad som også oppfordrer folk til å tilpasse farten etter forholdene.

Onsdag sendte Meteorologisk institutt ut obs-varsel om vanskelige kjøreforhold for Vestlandet sør for stad, Østafjells og fjellstrøkene Trollheimen-Jotunheimen og Langfjella.