Får vi flere slike solnedganger i helga?

John Sigfred Bordal tok dette bildet ved Torvhuset på Langmyra i Soknedal fredag. Sola er i ferd med å gå ned, og skigarden kaster lange skygger mot vegen som går nordvestover mot Kleva og Brekksetra.

Lørdag blir en like fin dag værmessig, og det er ventet klarvær hele dagen. Også natta blir kald og skyfri, men det vil skye over i løpet av søndag morgen. Kun i nedre deler av Gauldalen kan det bli lettskyet, men også her vil skyene komme mer og mer utover dagen.

Klokka 7.00 lørdag morgen var det 18 minusgrader ved målestasjonene i Soknedal og på Kotsøy. Skjetlein på Leinstrand hadde 15 minus. På Røros var det under 30 minusgrader.

Det blir forholdsvis stille vær i låglandet. Men i fjellet kan det bli behov for ekstra påkledning. Forollhogna vil få 16 minusgrader lørdag og frisk bris, åtte meter i sekundet.

Det meldes noen grader midlene i Gauldalen natt til søndag, og så vil temperaturen stige enda mer i løpet av søndag. Men fra Støren og sørover vil gradestokken fortsatt holde seg under 10 minus på dagtid søndag. Allerede fra mandag vil sprengkulden gi seg, og hele langtidsvarselet viser stødige temperaturer for det meste rundt fem minusgrader. Meteorologisk institutt varsler ikke nedbør i det hele tatt neste uke.