Politiet melder torsdag morgen at det har vært ei trafikkulykke på E6 på Lundamo. Tre biler skal være involvert,og det skal ha oppstått trafikale problemer. Nødetatene har rykket ut, og politiet er på stedet.

- Det er ingen alvorlig personskade. Ulykka skyldes påkjørsel bakfra. Én skulle svinge av til venstre, og ble påkjørt. Tre biler har vært involvert, sier operasjonsleder Frank Brevik i Trøndelag politidistrikt.

I alle fall én ble kjørt til Lundamo legesenter for sjekk, opplyser lensmann Monica Brækken. Etter ulykka har politiet opprettet sak og etterforskninga vil vise om påkjørselen får konsekvenser for noen, forteller Brækken.

Vegtrafikksentralen meldte at E6 ble stengt rett nord for Lundamo, og at det oppsto lange køer.

- E6 er fullstendig stengt, og vil være det til bilene er fjernet. Viking Støren skal ta seg av bilene, og køene vil løse seg fort opp, sier Brevik.

Etter hvert ble E6 åpnet igjen, og det var dirigering forbi ulykkesstedet. AtB varslet at rute 340 kan bli forsinket som følge av ulykka.