Tiltalt for flere kjøreturer i narkotikarus

Sjåføren i 30-årene er tiltalt for flere tilfeller av ruskjøring i fjor, og én gang bar det ut i grøfta. Rettssaken går for Sør-Trøndelag tingrett i mars, og mannen er tiltalt for ruskjøring med personskade. Ifølge tiltalen kjørte melhusbyggen med en promille på over 1,2 ved flere anledninger. Blodprøver viste bruk av narkotika, og mannen er også tiltalt for å ha brukt narkotika før kjøreturene. Tiltalen går også ut på at mannen kjørte uten førerkort, og at han i ett tilfelle unnlot å stoppe for politiet selv om politiet blinket med billys.

1. mai gikk det galt under en kjøretur på Hovin, og mannen kjørte utfor og traff bergstubber i grøfta. Bilen fikk store materielle skader.

Den neste rusturen han er tiltalt for, var 25. mai på Hovin og ifølge tiltalen var mannen ruspåvirket. 19. juli var han ifølge tiltalen, også ute på kjøretur i ruspåvirket tilstand.