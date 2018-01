- Har bare en mistenkt for Lerdrapet

Nyheter

– Det er ingen andre mistenkte, og det er ikke kommet til noe nytt som gjør at jeg tenker annerledes enn jeg gjorde da saken var oppe i Sør-Trøndelag tingrett. Vi vil legge fram de samme bevisene og føre de samme vitnene, sier aktor Per Morten Schjetne til Trønderbladet.

Bajonettstikk

En 27-åring fra Melhus er tiltalt for å ha drept kompisen Råger Holte (38) med over 100 bajonettstikk i januar i fjor. 27-åringen har aldri tilstått at han drepte Holte, mens tingretten mente at summen av bevis var nok til å peke ut 27-åringen som mannen bak det retten mente var et brutalt drap.

Det lokale politiet med bistand fra Kripos, har gjennomført svært omfattende etterforskning, og har foretatt over 300 vitneavhør. Bilder fra overvåkningskamera på Prix Ler og fra rutebussen er blitt benyttet, og telefonloggen til flere er blitt gransket. I tingretten nektet 27-åringen å forklare seg. Forsvarer Arve Opdahl sier at det trolig først på lagmannsrettens første dag blir klart om tiltalte vil si noe til retten eller om han vil holde seg til politiforklaringene. Som i tingretten, møter Christian Wiig som medforsvarer.

– Vi vil føre de samme bevisene som i tingretten og i stor grad de samme vitnene og sakkyndige, sier Opdahl.

Ønsker forvaring

Tingretten dømte 27-åringen til 15 år i forvaring, og aktor Schjetne varsler at han vil legge fram denne påstanden i lagmannsretten. I tingretten anket 27-åringen på stedet. Siden han har erkjent straffskyld for andre tiltalepunkter om vold og trusler, anser aktor disse punktene som ferdigbehandlet av tingretten. 27-åringen har sittet i varetekt siden han ble pågrepet i januar i fjor. Først ble han kontaktet av politiet og fikk status som vitne, og så ble han siktet for drap. To andre ble også siktet, men for disse er sakene lagt vekk, har politiet opplyst.

– To fulle uker er satt av til saken. Forsvarer har bedt om en befaring på stedet, og spørsmålet om befaring avgjøres av retten. Vi mener det ikke er behov for befaring siden det er tatt mange bilder fra plassen og deriblant 360 grader-bilder. Dessuten vil det ta tid å få fraktet folk til og fra, sier Schjetne.

Forsvarer Opdahl mener det er behov for befaring for å gi et bedre bilde av hvordan det ser ut i og rundt boligen Holte leide, om det er mulig å se inn i boligen og boligens nærhet til fylkesveien. Boligen ligger helt inn til fylkesveien, og vitner mener at de så aktivitet inne i stua i den tida Holte skal ha blitt drept. Politiet mener at 27-åringen drepte Holte med mange bajonettstikk etter en slåsskamp i stua, trakk ned rullegardina og så gikk ut på fylkesveien og ned til Coop Prix Ler.

- Hva synes forsvarerne om at politiet har fokusert på 27-åringen og ikke har tiltalt andre i saken?

- Jeg har ingen kommentar til politiets etterforskning, sier Opdahl.

Juryen

Juryen består av 10 meddommere, og 7 av dem må erklære 27-åringen som skyldig før han kan dømmes. Siden anken ble levert inn før nyttår, blir det benyttet jury. 16 uttrukne skal møte på mandag, og 10 velges ut. Etter at skyldspørsmålet er avgjort, blir det straffeutmåling om 27-åringen blir funnet skyldig. Ifølge aktors tidsplan vil skyldspørsmålet være avgjort på torsdag 15. februar.