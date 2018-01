Nå kommer det flybuss fra Oppdal

Nyheter

Til nå har det vært flytog fra Melhus, som har vært det nærmeste alternativet for å bruke kollektivtransport til Værnes flyplass. Men fra 5. februar har du muligheten fra flere steder.

To ganger daglig

Busscharter starter nemlig opp en direkterute fra Oppdal til Værnes. Den skal ha to daglige avganger på ukedager, og én daglig avgang i helgene.

– Vi håper og tror at dette skal være et godt tilbud for alle som har behov for å reise på denne strekningen, men også for dem som har behov for å sende mindre pakker og gods langs den samme ruten, skriver de i en pressemelding.

Drøyt to timer

De tilbyr også trådløst nett og ladestasjoner i bussen. I tillegg kan du bruke busstilbudet til å sende mindre pakker og gods til flyplassen, dersom det behovet skulle melde seg.

Turen fra Oppdal til Værnes vil ta rundt to timer og ti minutter.

Alt av rutetider finnes på hjemmesiden til Busscharter: «Xpressbuss.no».

Et kjapt søk viser at en tur/retur billett fra Soknedal til Værnes vil koste 378 kroner. Tilsvarende billett fra Støren vil koste 318 kroner.